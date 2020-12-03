لديه صك وتراخيص.. شاهد أعمدة ضغط تعيق بناء منزل مواطن بيدمة

أكد مخاطبته الجهات المعنية مرات عدة لإزالتها منذ 7 أشهر ولا استجابة

اشتكى المواطن "ع. س. العجمي"، من وجود أعمدة داخل حدود أرضه بيدمة، مؤكداً أنه خاطب شركة الكهرباء والبلدية لإزالتها من الموقع عدة مرات، ومنذ 7 شهور، ولكنه لم يجد أي تجاوب من الجهات المعنية.

وأوضح لـ"سبق" أنه يملك صكاً قطعي الثبوت على الأرض التي يملكها، وأنها في مخطط معتمد؛ حيث وضعت فيها الشركة أعمدة كهرباء، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم يبنِ؛ بحجة أن شركة الكهرباء كانت العائق أمامه، رغم نزول الدفعة الأولى من القرض العقاري.

وقال: "مع الأسف الأعمدة ترتكز على أرضي، ولا يستطيع المقاول أن يرفع حجراً واحداً أو يحفر متراً واحداً فيها، وهو ما عطّلني ومنعني من البناء؛ لأن أعمدة الضغط العالي تنتشر على أرضي، وستسبب كارثة على آلات الحفر والعابرين".

وتساءل: "لماذا يُعتمد المخطط وفيه أعمدة كهربائية؟ ولماذا يُمنح المواطن صكاً وهو لا يستطيع البناء في أرضه بالرغم من إعطائه رخصة البناء وهو لا يستطيع البناء؟!".

وناشد المواطن الجهات المعنية ضرورة أن تتحرك وتزيل الأعمدة من أرضه التي أصابها الجمود ولم يستفد منها، رغم أن لديه صكاً ورخصة بناء، ورغم أنه في أمسّ الحاجة للسكن".

ويمكن التواصل مع صاحب الشكوى عبر الهاتف (0506930917).