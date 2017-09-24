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"هلال الباحة" يحتفل باليوم الوطني بتواجد الفرق الإسعافية بمواقع الاحتفالات

نظم فعاليات متنوعة تحت شعار "هي لنا دار"

كثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة نشاطها وتغطيتها بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 من خلال رفع جاهزيتها للاحتفال بيوم الوطن بجميع مواقع الاحتفالات من خلال تواجد الفرق الإسعافية وفرق التطوع بالمنطقة والمحافظات.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن الهيئة شاركت بالتواجد الاسعافي بالاحتفالات المقامة لهذا اليوم وبمشاركة الفرق الاسعافية بالالعاب النارية ومسيرة للعربات العسكرية بشوارع المدينة.

وأشار "الزهراني" إلى أن مشاركة الفرق الإسعافية والتطوعية التابعة للهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة تحظى بتوجيه ومتابعة من مدير عام فرع الهيئة خالد بن محمد الغامدي ومتابعة مساعد المدير العام للشؤون الاسعافية وتواجد القيادة الميدانية على مدار الساعة ومتابعة أعمال الفرق في الفعاليات المصاحبة للاحتفال باليوم الوطني ال 91.

وقال "الزهراني" إن الهيئة قامت بتزيين مقراتها بالمنطقة والمراكز الإسعافية بالمحافظات احتفالاً باليوم الوطني ورفع جاهزيتها على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات 997 أو تطبيق أسعفني وشاركت الفرق التطوعية بمنتزه الحسام بركن توعوي تثقيفي والتوعية بالوقاية وأخذ الاحترازات.

وقامت الفرق الاسعافية والتطوعية بإطلاق البالونات وتقديم الهدايا لرجال الأمن والزوار تحمل شعار هي لنا دار.

الهلال الأحمر الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هلال الباحة" يحتفل باليوم الوطني بتواجد الفرق الإسعافية بمواقع الاحتفالات
سبق

كثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة نشاطها وتغطيتها بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 من خلال رفع جاهزيتها للاحتفال بيوم الوطن بجميع مواقع الاحتفالات من خلال تواجد الفرق الإسعافية وفرق التطوع بالمنطقة والمحافظات.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن الهيئة شاركت بالتواجد الاسعافي بالاحتفالات المقامة لهذا اليوم وبمشاركة الفرق الاسعافية بالالعاب النارية ومسيرة للعربات العسكرية بشوارع المدينة.

وأشار "الزهراني" إلى أن مشاركة الفرق الإسعافية والتطوعية التابعة للهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة تحظى بتوجيه ومتابعة من مدير عام فرع الهيئة خالد بن محمد الغامدي ومتابعة مساعد المدير العام للشؤون الاسعافية وتواجد القيادة الميدانية على مدار الساعة ومتابعة أعمال الفرق في الفعاليات المصاحبة للاحتفال باليوم الوطني ال 91.

وقال "الزهراني" إن الهيئة قامت بتزيين مقراتها بالمنطقة والمراكز الإسعافية بالمحافظات احتفالاً باليوم الوطني ورفع جاهزيتها على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات 997 أو تطبيق أسعفني وشاركت الفرق التطوعية بمنتزه الحسام بركن توعوي تثقيفي والتوعية بالوقاية وأخذ الاحترازات.

وقامت الفرق الاسعافية والتطوعية بإطلاق البالونات وتقديم الهدايا لرجال الأمن والزوار تحمل شعار هي لنا دار.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
12:08 AM

"هلال الباحة" يحتفل باليوم الوطني بتواجد الفرق الإسعافية بمواقع الاحتفالات

نظم فعاليات متنوعة تحت شعار "هي لنا دار"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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كثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة نشاطها وتغطيتها بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 من خلال رفع جاهزيتها للاحتفال بيوم الوطن بجميع مواقع الاحتفالات من خلال تواجد الفرق الإسعافية وفرق التطوع بالمنطقة والمحافظات.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن الهيئة شاركت بالتواجد الاسعافي بالاحتفالات المقامة لهذا اليوم وبمشاركة الفرق الاسعافية بالالعاب النارية ومسيرة للعربات العسكرية بشوارع المدينة.

وأشار "الزهراني" إلى أن مشاركة الفرق الإسعافية والتطوعية التابعة للهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة تحظى بتوجيه ومتابعة من مدير عام فرع الهيئة خالد بن محمد الغامدي ومتابعة مساعد المدير العام للشؤون الاسعافية وتواجد القيادة الميدانية على مدار الساعة ومتابعة أعمال الفرق في الفعاليات المصاحبة للاحتفال باليوم الوطني ال 91.

وقال "الزهراني" إن الهيئة قامت بتزيين مقراتها بالمنطقة والمراكز الإسعافية بالمحافظات احتفالاً باليوم الوطني ورفع جاهزيتها على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات 997 أو تطبيق أسعفني وشاركت الفرق التطوعية بمنتزه الحسام بركن توعوي تثقيفي والتوعية بالوقاية وأخذ الاحترازات.

وقامت الفرق الاسعافية والتطوعية بإطلاق البالونات وتقديم الهدايا لرجال الأمن والزوار تحمل شعار هي لنا دار.

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