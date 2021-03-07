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مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف ينقذ طفلاً ابتلع عملة معدنية

عمل منظار للمريء بشكلٍ عاجل لاستخراجها والحالة مستقرة

‬ تمكّن فريق طبي بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف من استخراج عملة معدنية من طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، تم تحويله من مستشفى بلجرشي بعد حدوث انسداد للمريء أدى لحدوث قيء متكرر، مما أدى إلى عدم استقرار حالته العامة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لـ"صحة الطائف" سراج الحميدان أنه وفور وصول الطفل إلى قسم الطوارئ بمجمع الملك فيصل الطبي تم عمل منظار للمريء بشكلٍ عاجل؛ لاستخراج العملة، مطمئناً بأن الحالة الآن ولله الحمد مستقرة.

وأكدَ "الحميدان" أنهُ تم التعامل مع المريض بعد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تفرضها جائحة كورونا الحالية، مُطالباً عبر "سبق" الأسر بالانتباه للأبناء، وإبعاد مثل هذه الأدوات والقطع الخطرة عنهم حتى لا يتسبب بلعها من قبل الطفل في مشاكل صحية خطرة.

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مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف ينقذ طفلاً ابتلع عملة معدنية
سبق

‬ تمكّن فريق طبي بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف من استخراج عملة معدنية من طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، تم تحويله من مستشفى بلجرشي بعد حدوث انسداد للمريء أدى لحدوث قيء متكرر، مما أدى إلى عدم استقرار حالته العامة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لـ"صحة الطائف" سراج الحميدان أنه وفور وصول الطفل إلى قسم الطوارئ بمجمع الملك فيصل الطبي تم عمل منظار للمريء بشكلٍ عاجل؛ لاستخراج العملة، مطمئناً بأن الحالة الآن ولله الحمد مستقرة.

وأكدَ "الحميدان" أنهُ تم التعامل مع المريض بعد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تفرضها جائحة كورونا الحالية، مُطالباً عبر "سبق" الأسر بالانتباه للأبناء، وإبعاد مثل هذه الأدوات والقطع الخطرة عنهم حتى لا يتسبب بلعها من قبل الطفل في مشاكل صحية خطرة.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
05:31 PM

مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف ينقذ طفلاً ابتلع عملة معدنية

عمل منظار للمريء بشكلٍ عاجل لاستخراجها والحالة مستقرة

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فهد العتيبي - الطائف
3
1,432

‬ تمكّن فريق طبي بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف من استخراج عملة معدنية من طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، تم تحويله من مستشفى بلجرشي بعد حدوث انسداد للمريء أدى لحدوث قيء متكرر، مما أدى إلى عدم استقرار حالته العامة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لـ"صحة الطائف" سراج الحميدان أنه وفور وصول الطفل إلى قسم الطوارئ بمجمع الملك فيصل الطبي تم عمل منظار للمريء بشكلٍ عاجل؛ لاستخراج العملة، مطمئناً بأن الحالة الآن ولله الحمد مستقرة.

وأكدَ "الحميدان" أنهُ تم التعامل مع المريض بعد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تفرضها جائحة كورونا الحالية، مُطالباً عبر "سبق" الأسر بالانتباه للأبناء، وإبعاد مثل هذه الأدوات والقطع الخطرة عنهم حتى لا يتسبب بلعها من قبل الطفل في مشاكل صحية خطرة.

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