النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اكتنز حزنه وضرب مثلاً.. معلم يدفن ابنه بتبوك ويعود لطلابه.. ماذا قال؟

فيما ثمّنت الإدارة التعليمية بالمنطقة ما قام به رغم ظرفه وقدمت عزاءها

انضمّ المعلم خالد بن مفرح الشمري لأبطال رحلة التعليم عن بُعد، بصورة من أروع صور التضحية والبذل؛ من منطلق إيمانه بدور المعلم الريادي خلال هذه الفترة.

"الشمري" معلم اللغة العربية في متوسطة رافع بن خديج بتبوك فُجِع يوم الثلاثاء بوفاة ابنه الرضيع ذي الستة أشهر، وبعد أن أتم إجراءات المستشفى والدفن عاد لمنزله ليستكمل مهامه في منصة "مدرستي"، ويباشر العمل مع طلابه وتأدية دروسه مكتنزاً حزنه متصبراً محتسباً؛ حتى لا يشعر طلابه بفقده.

هذا الموقف الإنساني الذي سطره المعلم خالد الشمري وغيره من المعلمين تُخلد ذكراهم في صفحات مسيرة التعليم عن بُعد، وتبقى تلك المواقف النبيلة تاج فخر ووسام عز.

من جانبه، ثمّن مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العمري هذا العمل للمعلم رغم ظرفه الإنساني الصعب، مقدماً له العزاء في فقد ابنه، سائلاً الله أن يتقبله شفيعاً لوالديه.

وتواصلت "سبق" مع المعلم الشمري وقدمت له العزاء؛ حيث قال: "الحمد لله على كل حال، ونحن نؤمن بقضاء الله وقدره، وما قمت به هو واجبي الذي أبتغي من الله الأجر والمثوبة عليه".

وأضاف: "ما تلقيته من سيل من الاتصالات من الزملاء منسوبي التعليم من معلمين ومشرفين وقادة مدارس ومساعدين ومدير تعليم كان له الأثر الكبير في نفسي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اكتنز حزنه وضرب مثلاً.. معلم يدفن ابنه بتبوك ويعود لطلابه.. ماذا قال؟
سبق

انضمّ المعلم خالد بن مفرح الشمري لأبطال رحلة التعليم عن بُعد، بصورة من أروع صور التضحية والبذل؛ من منطلق إيمانه بدور المعلم الريادي خلال هذه الفترة.

"الشمري" معلم اللغة العربية في متوسطة رافع بن خديج بتبوك فُجِع يوم الثلاثاء بوفاة ابنه الرضيع ذي الستة أشهر، وبعد أن أتم إجراءات المستشفى والدفن عاد لمنزله ليستكمل مهامه في منصة "مدرستي"، ويباشر العمل مع طلابه وتأدية دروسه مكتنزاً حزنه متصبراً محتسباً؛ حتى لا يشعر طلابه بفقده.

هذا الموقف الإنساني الذي سطره المعلم خالد الشمري وغيره من المعلمين تُخلد ذكراهم في صفحات مسيرة التعليم عن بُعد، وتبقى تلك المواقف النبيلة تاج فخر ووسام عز.

من جانبه، ثمّن مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العمري هذا العمل للمعلم رغم ظرفه الإنساني الصعب، مقدماً له العزاء في فقد ابنه، سائلاً الله أن يتقبله شفيعاً لوالديه.

وتواصلت "سبق" مع المعلم الشمري وقدمت له العزاء؛ حيث قال: "الحمد لله على كل حال، ونحن نؤمن بقضاء الله وقدره، وما قمت به هو واجبي الذي أبتغي من الله الأجر والمثوبة عليه".

وأضاف: "ما تلقيته من سيل من الاتصالات من الزملاء منسوبي التعليم من معلمين ومشرفين وقادة مدارس ومساعدين ومدير تعليم كان له الأثر الكبير في نفسي".

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
01:06 PM

اكتنز حزنه وضرب مثلاً.. معلم يدفن ابنه بتبوك ويعود لطلابه.. ماذا قال؟

فيما ثمّنت الإدارة التعليمية بالمنطقة ما قام به رغم ظرفه وقدمت عزاءها

A A A
نواف الغضوري - تبوك
3
2,454

انضمّ المعلم خالد بن مفرح الشمري لأبطال رحلة التعليم عن بُعد، بصورة من أروع صور التضحية والبذل؛ من منطلق إيمانه بدور المعلم الريادي خلال هذه الفترة.

"الشمري" معلم اللغة العربية في متوسطة رافع بن خديج بتبوك فُجِع يوم الثلاثاء بوفاة ابنه الرضيع ذي الستة أشهر، وبعد أن أتم إجراءات المستشفى والدفن عاد لمنزله ليستكمل مهامه في منصة "مدرستي"، ويباشر العمل مع طلابه وتأدية دروسه مكتنزاً حزنه متصبراً محتسباً؛ حتى لا يشعر طلابه بفقده.

هذا الموقف الإنساني الذي سطره المعلم خالد الشمري وغيره من المعلمين تُخلد ذكراهم في صفحات مسيرة التعليم عن بُعد، وتبقى تلك المواقف النبيلة تاج فخر ووسام عز.

من جانبه، ثمّن مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العمري هذا العمل للمعلم رغم ظرفه الإنساني الصعب، مقدماً له العزاء في فقد ابنه، سائلاً الله أن يتقبله شفيعاً لوالديه.

وتواصلت "سبق" مع المعلم الشمري وقدمت له العزاء؛ حيث قال: "الحمد لله على كل حال، ونحن نؤمن بقضاء الله وقدره، وما قمت به هو واجبي الذي أبتغي من الله الأجر والمثوبة عليه".

وأضاف: "ما تلقيته من سيل من الاتصالات من الزملاء منسوبي التعليم من معلمين ومشرفين وقادة مدارس ومساعدين ومدير تعليم كان له الأثر الكبير في نفسي".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,489
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,564
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,539
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,786

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة