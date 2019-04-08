واشنطن تطالب "حفتر" بوقف الهجوم على طرابلس فوراً

"بومبيو" شدد على أن الحملة العسكرية تعرض حياة المدنيين للخطر

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم (الأحد) أنّ بلاده تشعر بقلق عميق، جرّاء المعارك الدائرة قرب العاصمة الليبية وتطالب قوات المشير خليفة حفتر بأن توقف فوراً هجومها على طرابلس.

وقال "بومبيو" في بيان أوردته "فرانس برس": "لقد قلنا بكل وضوح إنّنا نعارض الهجوم العسكري الذي تشنّه قوات خليفة حفتر، ونحضّ على الوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية ضدّ العاصمة الليبية".

وأوضح الوزير الأميركي أن الولايات المتحدة تواصل مع شركائها الدوليين، الضغط على القادة الليبيين لكي يعودوا إلى المفاوضات السياسية بوساطة الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتّحدة غسّان سلامة.

ولفت "بومبيو" إلى أنّ "هذه الحملة العسكرية الأحادية الجانب ضدّ طرابلس تعرّض المدنيين للخطر وتقوّض آفاق مستقبل أفضل لجميع الليبيين".

وشدّد على أنّ "الحلّ السياسي هو الطريقة الوحيدة لتوحيد البلاد وتقديم خطة تضمن الأمن والاستقرار والازدهار لجميع الليبيين".

وأتى بيان الوزير الأميركي في وقت تدور فيه معارك عنيفة قرب طرابلس بين قوات المشير خليفة حفتر، التي تسعى للسيطرة على العاصمة الليبية، وقوات حكومة الوفاق الوطني التي أعلنت إطلاق هجوم مضادّ.