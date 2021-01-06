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التعاون يجدد عقد قائد الفريق ريان الموسى لثلاثة مواسم

أنهت إدارة نادي التعاون المكلفة برئاسة الأستاذ علي الشايعي رسمياً إجراءات تجديد عقد اللاعب ريان الموسى لمدة ثلاثة مواسم قادمة.

ويأتي قرار تجديد عقد قائد الفريق بناء على توصية من الجهاز الفني لفريق الفرنسي باتريس كارتيرون.

وكان اللاعب قدم للتعاون عام 2018 من النادي الأهلي بعقد يمتد لثلاثة أعوام تنتهي مع نهاية الموسم الجاري، وكسب ثقة مدربي الفريق بوجوده أساسياً، قبل أن يصبح قائداً للفريق الأصفر.

من جهة أخرى أدى الفريق الكروي الأول بالنادي اليوم تدريباته الاعتيادية بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون استعداداً لمواجهة الرائد يوم السبت المقبل.

حيث فرض المدرب عدداً من التمارين اللياقية المكثفة رفقة المعد البدني، ثم قسم المدرب اللاعبين لمجموعتين لكي تؤدي عدداً من الجمل الفنية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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التعاون يجدد عقد قائد الفريق ريان الموسى لثلاثة مواسم
سبق

أنهت إدارة نادي التعاون المكلفة برئاسة الأستاذ علي الشايعي رسمياً إجراءات تجديد عقد اللاعب ريان الموسى لمدة ثلاثة مواسم قادمة.

ويأتي قرار تجديد عقد قائد الفريق بناء على توصية من الجهاز الفني لفريق الفرنسي باتريس كارتيرون.

وكان اللاعب قدم للتعاون عام 2018 من النادي الأهلي بعقد يمتد لثلاثة أعوام تنتهي مع نهاية الموسم الجاري، وكسب ثقة مدربي الفريق بوجوده أساسياً، قبل أن يصبح قائداً للفريق الأصفر.

من جهة أخرى أدى الفريق الكروي الأول بالنادي اليوم تدريباته الاعتيادية بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون استعداداً لمواجهة الرائد يوم السبت المقبل.

حيث فرض المدرب عدداً من التمارين اللياقية المكثفة رفقة المعد البدني، ثم قسم المدرب اللاعبين لمجموعتين لكي تؤدي عدداً من الجمل الفنية.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
10:55 PM

التعاون يجدد عقد قائد الفريق ريان الموسى لثلاثة مواسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهت إدارة نادي التعاون المكلفة برئاسة الأستاذ علي الشايعي رسمياً إجراءات تجديد عقد اللاعب ريان الموسى لمدة ثلاثة مواسم قادمة.

ويأتي قرار تجديد عقد قائد الفريق بناء على توصية من الجهاز الفني لفريق الفرنسي باتريس كارتيرون.

وكان اللاعب قدم للتعاون عام 2018 من النادي الأهلي بعقد يمتد لثلاثة أعوام تنتهي مع نهاية الموسم الجاري، وكسب ثقة مدربي الفريق بوجوده أساسياً، قبل أن يصبح قائداً للفريق الأصفر.

من جهة أخرى أدى الفريق الكروي الأول بالنادي اليوم تدريباته الاعتيادية بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون استعداداً لمواجهة الرائد يوم السبت المقبل.

حيث فرض المدرب عدداً من التمارين اللياقية المكثفة رفقة المعد البدني، ثم قسم المدرب اللاعبين لمجموعتين لكي تؤدي عدداً من الجمل الفنية.

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