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"رازفان" مدرب "الهلال" السابق مطلوب في "سامبدوريا"

أشارت تقارير صحفية رومانية إلى أن المدير الفني السابق لنادي الهلال، الروماني رازفان لوتشيسكو، قد بات قريباً من تحقيق حلمه وهو التدريب في الدوري الإيطالي.

وقالت صحيفة "digisport": إن رازفان قد بات مطلوباً بشدة لخلافة واحد من أساطير مجال التدريب وهو كلاوديو رانيري على مقاعد نادي سامبدوريا.

وقالت الصحيفة: إن رازفان هو المرشح الأبرز لتولي القيادة الفنية لنادي آيك أثينا اليوناني حال فشل انتقاله للنادي الإيطالي.

المدرب سبق وأن تحدث في تصريحات صحفية أنه يفضّل العودة للتدريب في الصيف المقبل وليس في الوقت الحالي؛ إذ قال إنه حقق نجاحات عديدة خلال الفترة الأخيرة، وإنه لا يفتقر للفرص في الفترة المقبلة.

نادي الهلال الروماني رازفان لوتشيسكو

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"رازفان" مدرب "الهلال" السابق مطلوب في "سامبدوريا"
سبق

أشارت تقارير صحفية رومانية إلى أن المدير الفني السابق لنادي الهلال، الروماني رازفان لوتشيسكو، قد بات قريباً من تحقيق حلمه وهو التدريب في الدوري الإيطالي.

وقالت صحيفة "digisport": إن رازفان قد بات مطلوباً بشدة لخلافة واحد من أساطير مجال التدريب وهو كلاوديو رانيري على مقاعد نادي سامبدوريا.

وقالت الصحيفة: إن رازفان هو المرشح الأبرز لتولي القيادة الفنية لنادي آيك أثينا اليوناني حال فشل انتقاله للنادي الإيطالي.

المدرب سبق وأن تحدث في تصريحات صحفية أنه يفضّل العودة للتدريب في الصيف المقبل وليس في الوقت الحالي؛ إذ قال إنه حقق نجاحات عديدة خلال الفترة الأخيرة، وإنه لا يفتقر للفرص في الفترة المقبلة.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
08:04 PM

"رازفان" مدرب "الهلال" السابق مطلوب في "سامبدوريا"

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محمد السيّد - الرياض
0
1,048

أشارت تقارير صحفية رومانية إلى أن المدير الفني السابق لنادي الهلال، الروماني رازفان لوتشيسكو، قد بات قريباً من تحقيق حلمه وهو التدريب في الدوري الإيطالي.

وقالت صحيفة "digisport": إن رازفان قد بات مطلوباً بشدة لخلافة واحد من أساطير مجال التدريب وهو كلاوديو رانيري على مقاعد نادي سامبدوريا.

وقالت الصحيفة: إن رازفان هو المرشح الأبرز لتولي القيادة الفنية لنادي آيك أثينا اليوناني حال فشل انتقاله للنادي الإيطالي.

المدرب سبق وأن تحدث في تصريحات صحفية أنه يفضّل العودة للتدريب في الصيف المقبل وليس في الوقت الحالي؛ إذ قال إنه حقق نجاحات عديدة خلال الفترة الأخيرة، وإنه لا يفتقر للفرص في الفترة المقبلة.

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