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"آل جابر": "الحوثي" لم يستجب لوقف إطلاق النار ويتعمد زيادة معاناة اليمنيين

التقى المبعوثَيْن الأمريكي والأممي باليمن

التقى محمد آل جابر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم المبعوث الأمريكي لليمن، والمبعوث الأممي.

وتفصيلاً، قال "آل جابر" على حسابه الرسمي على "تويتر": "تم خلال اللقاء تأكيد أهمية وقف إطلاق النار في اليمن، وأن الحوثيين لم يستجيبوا لذلك، ويواصلون القتال في تعمُّد لزيادة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، خاصة في مأرب التي يقطنها ونزح إليها أكثر من مليونَيْ نسمة من شمال اليمن".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل جابر": "الحوثي" لم يستجب لوقف إطلاق النار ويتعمد زيادة معاناة اليمنيين
سبق

التقى محمد آل جابر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم المبعوث الأمريكي لليمن، والمبعوث الأممي.

وتفصيلاً، قال "آل جابر" على حسابه الرسمي على "تويتر": "تم خلال اللقاء تأكيد أهمية وقف إطلاق النار في اليمن، وأن الحوثيين لم يستجيبوا لذلك، ويواصلون القتال في تعمُّد لزيادة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، خاصة في مأرب التي يقطنها ونزح إليها أكثر من مليونَيْ نسمة من شمال اليمن".

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
11:22 PM

"آل جابر": "الحوثي" لم يستجب لوقف إطلاق النار ويتعمد زيادة معاناة اليمنيين

التقى المبعوثَيْن الأمريكي والأممي باليمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,323

التقى محمد آل جابر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم المبعوث الأمريكي لليمن، والمبعوث الأممي.

وتفصيلاً، قال "آل جابر" على حسابه الرسمي على "تويتر": "تم خلال اللقاء تأكيد أهمية وقف إطلاق النار في اليمن، وأن الحوثيين لم يستجيبوا لذلك، ويواصلون القتال في تعمُّد لزيادة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، خاصة في مأرب التي يقطنها ونزح إليها أكثر من مليونَيْ نسمة من شمال اليمن".

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