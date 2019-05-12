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وزارة الداخلية : منع التجول في محافظة بيش بمنطقة جازان ومنع الدخول إليها أو الخروج منها اعتبارًا من اليوم

الجهات الأمنية تباشر إغلاق مداخل ومخارج بيش

حالات المحافظة أكثر من 90% من إصابات جازان

أغلقت الجهات الأمنية مداخل ومخارج محافظة بيش شمال منطقة جازان، ومنعت الدخول والخروج من حدود المحافظة مع صبيا؛ فيما تسمح للفئات المستثناة من عبور الطرقات المخصصة للمرور.

جاء ذلك بعدما رفعت الجهات المعنية طلبًا بمنع التجول بمحافظة بيش، وفرض الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩.

وكانت محافظة بيش قد سجلت 633 إصابة مؤكدة، وتسجل أكثر من 90% من الإصابات بفيروس كورونا في منطقة جازان، وانفردت "سبق" بنشر تفاصيل تسجيل أول حالة، والتي تنقلت بين الإسكانات التابعة للعمالة ونقلت العدوى للعشرات.

الجهات الأمنية محافظة بيش

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجهات الأمنية تباشر إغلاق مداخل ومخارج بيش
سبق

أغلقت الجهات الأمنية مداخل ومخارج محافظة بيش شمال منطقة جازان، ومنعت الدخول والخروج من حدود المحافظة مع صبيا؛ فيما تسمح للفئات المستثناة من عبور الطرقات المخصصة للمرور.

جاء ذلك بعدما رفعت الجهات المعنية طلبًا بمنع التجول بمحافظة بيش، وفرض الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩.

وكانت محافظة بيش قد سجلت 633 إصابة مؤكدة، وتسجل أكثر من 90% من الإصابات بفيروس كورونا في منطقة جازان، وانفردت "سبق" بنشر تفاصيل تسجيل أول حالة، والتي تنقلت بين الإسكانات التابعة للعمالة ونقلت العدوى للعشرات.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
01:58 PM

الجهات الأمنية تباشر إغلاق مداخل ومخارج بيش

حالات المحافظة أكثر من 90% من إصابات جازان

A A A
محمد المواسي - جازان
0
3,157

أغلقت الجهات الأمنية مداخل ومخارج محافظة بيش شمال منطقة جازان، ومنعت الدخول والخروج من حدود المحافظة مع صبيا؛ فيما تسمح للفئات المستثناة من عبور الطرقات المخصصة للمرور.

جاء ذلك بعدما رفعت الجهات المعنية طلبًا بمنع التجول بمحافظة بيش، وفرض الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩.

وكانت محافظة بيش قد سجلت 633 إصابة مؤكدة، وتسجل أكثر من 90% من الإصابات بفيروس كورونا في منطقة جازان، وانفردت "سبق" بنشر تفاصيل تسجيل أول حالة، والتي تنقلت بين الإسكانات التابعة للعمالة ونقلت العدوى للعشرات.

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