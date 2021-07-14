النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قائمة مُحدّثة بـ"أكثر الدول تضررًا من كورونا"

أكثر من 187 مليون إصابة وأكثر من 4 ملايين ضحية

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 187.7 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 187.739.616، وإجمالي الوفيات 4.047.966.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ607763 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 33.914.193.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ535838 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 19.151.993.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 410784، وإجمالي إصابات 30.907.282.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ235277، وإجمالي إصابات 2.604.711.

وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 194488، وإجمالي إصابات 2.081.557.

وجاءت سادسًا روسيا بإجمالي وفيات 142102، وإجمالي إصابات 5.762.211.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 128747، وإجمالي إصابات 5.210.241.

وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 127808 وإجمالي إصابات 4.273.693.

الرئيسية/ محطات

اعلان
قائمة مُحدّثة بـ"أكثر الدول تضررًا من كورونا"
سبق

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 187.7 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 187.739.616، وإجمالي الوفيات 4.047.966.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ607763 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 33.914.193.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ535838 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 19.151.993.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 410784، وإجمالي إصابات 30.907.282.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ235277، وإجمالي إصابات 2.604.711.

وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 194488، وإجمالي إصابات 2.081.557.

وجاءت سادسًا روسيا بإجمالي وفيات 142102، وإجمالي إصابات 5.762.211.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 128747، وإجمالي إصابات 5.210.241.

وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 127808 وإجمالي إصابات 4.273.693.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
09:43 AM

قائمة مُحدّثة بـ"أكثر الدول تضررًا من كورونا"

أكثر من 187 مليون إصابة وأكثر من 4 ملايين ضحية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
530

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 187.7 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 187.739.616، وإجمالي الوفيات 4.047.966.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ607763 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 33.914.193.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ535838 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 19.151.993.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 410784، وإجمالي إصابات 30.907.282.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ235277، وإجمالي إصابات 2.604.711.

وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 194488، وإجمالي إصابات 2.081.557.

وجاءت سادسًا روسيا بإجمالي وفيات 142102، وإجمالي إصابات 5.762.211.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 128747، وإجمالي إصابات 5.210.241.

وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 127808 وإجمالي إصابات 4.273.693.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,870
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,044
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,400
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,819

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة