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استشاري أمراض معدية: بشائر جيدة خلال الأيام القادمة بشأن كورونا

أعرب عن أمله بأن تكون الأوضاع طيبة مع حلول شهر رمضان المقبل

توقَّع الدكتور سميح غزال، استشاري الأمراض المعدية، بشائر جيدة خلال الأيام المقبلة عن كورونا، وأعرب في هذا الصدد عن أمله بأن تكون الأوضاع جيدة وطيبة مع حلول شهر رمضان المقبل، وأن نشهد -بإذن الله- انخفاضًا في أعداد الحالات والإصابات.

وتفصيلاً، قال "غزال" لقناة الإخبارية عن تغيير في الإصابات مرتبط بالعودة الحضورية: "إن كان للمدارس أثر في انتشار الفيروس فقد نراه الأسبوع المقبل. وما يطمئننا هو أن نسبة التطعيم المجتمعي عالية ".

وأوضح الاستشاري غزال أن التذبذب في أعداد الإصابات في الأيام العشرة الماضية متوقَّع، ومتقارب جدًّا، وذلك بمتوسط عدد حالات نحو 4700 حالة.

وتحدَّث عن تأثير عودة المدارس في حدوث تغيير في منحنى الإصابات، وقال: "لن نستغرب أن نرى تغييرًا، لكن العودة الحضورية للطلاب والطالبات في المدارس انطلقت منذ 4 أيام فقط، وإن كان هناك أثر فربما نبدأ في ملاحظته من الأسبوع المقبل أو الذي يليه".

واستطرد بالقول: "لكن ما يطمئن أن نسبة التطعيم المجتمعي عالية مع المبادرة لأخذ الجرعة الثالثة والالتزام بالإجراءات الوقائية في ظل ارتفاع وعي وثقافة المجتمع في التعامل مع هذه الجائحة ومتحوراتها؛ وبالتالي نعتقد أن تكون هناك بشائر جيدة خلال الأيام المقبلة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استشاري أمراض معدية: بشائر جيدة خلال الأيام القادمة بشأن كورونا
سبق

توقَّع الدكتور سميح غزال، استشاري الأمراض المعدية، بشائر جيدة خلال الأيام المقبلة عن كورونا، وأعرب في هذا الصدد عن أمله بأن تكون الأوضاع جيدة وطيبة مع حلول شهر رمضان المقبل، وأن نشهد -بإذن الله- انخفاضًا في أعداد الحالات والإصابات.

وتفصيلاً، قال "غزال" لقناة الإخبارية عن تغيير في الإصابات مرتبط بالعودة الحضورية: "إن كان للمدارس أثر في انتشار الفيروس فقد نراه الأسبوع المقبل. وما يطمئننا هو أن نسبة التطعيم المجتمعي عالية ".

وأوضح الاستشاري غزال أن التذبذب في أعداد الإصابات في الأيام العشرة الماضية متوقَّع، ومتقارب جدًّا، وذلك بمتوسط عدد حالات نحو 4700 حالة.

وتحدَّث عن تأثير عودة المدارس في حدوث تغيير في منحنى الإصابات، وقال: "لن نستغرب أن نرى تغييرًا، لكن العودة الحضورية للطلاب والطالبات في المدارس انطلقت منذ 4 أيام فقط، وإن كان هناك أثر فربما نبدأ في ملاحظته من الأسبوع المقبل أو الذي يليه".

واستطرد بالقول: "لكن ما يطمئن أن نسبة التطعيم المجتمعي عالية مع المبادرة لأخذ الجرعة الثالثة والالتزام بالإجراءات الوقائية في ظل ارتفاع وعي وثقافة المجتمع في التعامل مع هذه الجائحة ومتحوراتها؛ وبالتالي نعتقد أن تكون هناك بشائر جيدة خلال الأيام المقبلة".

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
12:31 AM

استشاري أمراض معدية: بشائر جيدة خلال الأيام القادمة بشأن كورونا

أعرب عن أمله بأن تكون الأوضاع طيبة مع حلول شهر رمضان المقبل

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
4
3,226

توقَّع الدكتور سميح غزال، استشاري الأمراض المعدية، بشائر جيدة خلال الأيام المقبلة عن كورونا، وأعرب في هذا الصدد عن أمله بأن تكون الأوضاع جيدة وطيبة مع حلول شهر رمضان المقبل، وأن نشهد -بإذن الله- انخفاضًا في أعداد الحالات والإصابات.

وتفصيلاً، قال "غزال" لقناة الإخبارية عن تغيير في الإصابات مرتبط بالعودة الحضورية: "إن كان للمدارس أثر في انتشار الفيروس فقد نراه الأسبوع المقبل. وما يطمئننا هو أن نسبة التطعيم المجتمعي عالية ".

وأوضح الاستشاري غزال أن التذبذب في أعداد الإصابات في الأيام العشرة الماضية متوقَّع، ومتقارب جدًّا، وذلك بمتوسط عدد حالات نحو 4700 حالة.

وتحدَّث عن تأثير عودة المدارس في حدوث تغيير في منحنى الإصابات، وقال: "لن نستغرب أن نرى تغييرًا، لكن العودة الحضورية للطلاب والطالبات في المدارس انطلقت منذ 4 أيام فقط، وإن كان هناك أثر فربما نبدأ في ملاحظته من الأسبوع المقبل أو الذي يليه".

واستطرد بالقول: "لكن ما يطمئن أن نسبة التطعيم المجتمعي عالية مع المبادرة لأخذ الجرعة الثالثة والالتزام بالإجراءات الوقائية في ظل ارتفاع وعي وثقافة المجتمع في التعامل مع هذه الجائحة ومتحوراتها؛ وبالتالي نعتقد أن تكون هناك بشائر جيدة خلال الأيام المقبلة".

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