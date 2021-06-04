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أمير الشمالية يطمئن على سير العمل بعد عودة التيار الكهربائي برفحاء

بسبب حدوث عُطل فني طارئ بشبكة الكهرباء تسبَّب في انقطاع الخدمة

اطمأن أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، على سير الأعمال في المنشآت الصحية والحكومية بعد عودة التيار الكهربائي إلى محافظة رفحاء والقرى التابعة بعد انقطاعه بسبب حدوث عُطل فني طارئ بشبكة الكهرباء، تسبَّب في انقطاع الخدمة، لكنه عاد بشكل كامل تدريجيًّا دون أضرار.

وأكد أمير المنطقة ضرورة جاهزية الحلول البديلة لأي انقطاع خارج عن الإرادة، وإيجاد البدائل التي تسهم في تخفيف الأعطال المفاجئة والمتوقعة مستقبلاً.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الشمالية يطمئن على سير العمل بعد عودة التيار الكهربائي برفحاء
سبق

اطمأن أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، على سير الأعمال في المنشآت الصحية والحكومية بعد عودة التيار الكهربائي إلى محافظة رفحاء والقرى التابعة بعد انقطاعه بسبب حدوث عُطل فني طارئ بشبكة الكهرباء، تسبَّب في انقطاع الخدمة، لكنه عاد بشكل كامل تدريجيًّا دون أضرار.

وأكد أمير المنطقة ضرورة جاهزية الحلول البديلة لأي انقطاع خارج عن الإرادة، وإيجاد البدائل التي تسهم في تخفيف الأعطال المفاجئة والمتوقعة مستقبلاً.

04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
10:31 PM
اخر تعديل
05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442
02:02 AM

أمير الشمالية يطمئن على سير العمل بعد عودة التيار الكهربائي برفحاء

بسبب حدوث عُطل فني طارئ بشبكة الكهرباء تسبَّب في انقطاع الخدمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الحدود الشمالية
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اطمأن أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، على سير الأعمال في المنشآت الصحية والحكومية بعد عودة التيار الكهربائي إلى محافظة رفحاء والقرى التابعة بعد انقطاعه بسبب حدوث عُطل فني طارئ بشبكة الكهرباء، تسبَّب في انقطاع الخدمة، لكنه عاد بشكل كامل تدريجيًّا دون أضرار.

وأكد أمير المنطقة ضرورة جاهزية الحلول البديلة لأي انقطاع خارج عن الإرادة، وإيجاد البدائل التي تسهم في تخفيف الأعطال المفاجئة والمتوقعة مستقبلاً.

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