النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. 20 لقطة ساحرة تظهر "الأسود" على قمة جبال المملكة في الشتاء

تنتج المنطقة العديد من المحاصيل الزراعية

تصوير فهد كاملي- فايز الزيادي: عندما تزور منطقة جازان في جنوب المملكة تشعر بفارق مختلف عن باقي مناطق السعودية؛ حيث ترى تعدد ثقافات وتنوعًا جغرافيًّا لا مثيل له وتسمع لهجات لكل مدينة فيها وتعايش أسلوب حياة مختلفًا بين الساحل والجبل، وأهم ما يميز الجميع عقود الفل الجيزاني على الرؤوس.

واحتلّ الجبل الأسود مكانة رفيعة في موسم الشتاء "الشتاء حولك"، ويتميز بمدرجات زراعية تجود بالرياحين والفل والحبوب والفاكهة والبن؛ مما يرسم لوحة من جمال الطبيعة تتكوّن من النسمات الباردة الشتوية والسحب البيضاء بين أشجار العرعر التي تسببت في تسمية "الجبل الأسود" بهذا بسبب كثافتها وغيرها، ويرتفع الجبل حوالي 1800م ويسكنه المئات المحترفون لسبل الزراعة الجبلية.

ويشهد الجبل الأسود كثافة في السحب التي تغطي الطريق وربما تعيق الرؤية ويجب الحذر، ومن أهم المأكولات في جازان الأرز واللحم، وأيضًا الطعام البحري الذي ينتشر في الساحل؛ مثل الحريد الذي يقام له مهرجان سنوي في جزر فرسان.

وحسب هيئة الإحصاء: فإن منطقة جازان الإدارية يبلغ تعدادها السّكاني 1.5 مليون نسمة تقريبًا، وتتميز بلهجة محلية يفهمها السكان وتعود إلى اللهجات الخولانية التي تعود للحميرية.

الرئيسية/ سياحة / وجهات داخلية

اعلان
شاهد.. 20 لقطة ساحرة تظهر "الأسود" على قمة جبال المملكة في الشتاء
سبق

تصوير فهد كاملي- فايز الزيادي: عندما تزور منطقة جازان في جنوب المملكة تشعر بفارق مختلف عن باقي مناطق السعودية؛ حيث ترى تعدد ثقافات وتنوعًا جغرافيًّا لا مثيل له وتسمع لهجات لكل مدينة فيها وتعايش أسلوب حياة مختلفًا بين الساحل والجبل، وأهم ما يميز الجميع عقود الفل الجيزاني على الرؤوس.

واحتلّ الجبل الأسود مكانة رفيعة في موسم الشتاء "الشتاء حولك"، ويتميز بمدرجات زراعية تجود بالرياحين والفل والحبوب والفاكهة والبن؛ مما يرسم لوحة من جمال الطبيعة تتكوّن من النسمات الباردة الشتوية والسحب البيضاء بين أشجار العرعر التي تسببت في تسمية "الجبل الأسود" بهذا بسبب كثافتها وغيرها، ويرتفع الجبل حوالي 1800م ويسكنه المئات المحترفون لسبل الزراعة الجبلية.

ويشهد الجبل الأسود كثافة في السحب التي تغطي الطريق وربما تعيق الرؤية ويجب الحذر، ومن أهم المأكولات في جازان الأرز واللحم، وأيضًا الطعام البحري الذي ينتشر في الساحل؛ مثل الحريد الذي يقام له مهرجان سنوي في جزر فرسان.

وحسب هيئة الإحصاء: فإن منطقة جازان الإدارية يبلغ تعدادها السّكاني 1.5 مليون نسمة تقريبًا، وتتميز بلهجة محلية يفهمها السكان وتعود إلى اللهجات الخولانية التي تعود للحميرية.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
05:35 PM
اخر تعديل
27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
05:56 PM

شاهد.. 20 لقطة ساحرة تظهر "الأسود" على قمة جبال المملكة في الشتاء

تنتج المنطقة العديد من المحاصيل الزراعية

A A A
خالد خليل - الرياض
0
467

تصوير فهد كاملي- فايز الزيادي: عندما تزور منطقة جازان في جنوب المملكة تشعر بفارق مختلف عن باقي مناطق السعودية؛ حيث ترى تعدد ثقافات وتنوعًا جغرافيًّا لا مثيل له وتسمع لهجات لكل مدينة فيها وتعايش أسلوب حياة مختلفًا بين الساحل والجبل، وأهم ما يميز الجميع عقود الفل الجيزاني على الرؤوس.

واحتلّ الجبل الأسود مكانة رفيعة في موسم الشتاء "الشتاء حولك"، ويتميز بمدرجات زراعية تجود بالرياحين والفل والحبوب والفاكهة والبن؛ مما يرسم لوحة من جمال الطبيعة تتكوّن من النسمات الباردة الشتوية والسحب البيضاء بين أشجار العرعر التي تسببت في تسمية "الجبل الأسود" بهذا بسبب كثافتها وغيرها، ويرتفع الجبل حوالي 1800م ويسكنه المئات المحترفون لسبل الزراعة الجبلية.

ويشهد الجبل الأسود كثافة في السحب التي تغطي الطريق وربما تعيق الرؤية ويجب الحذر، ومن أهم المأكولات في جازان الأرز واللحم، وأيضًا الطعام البحري الذي ينتشر في الساحل؛ مثل الحريد الذي يقام له مهرجان سنوي في جزر فرسان.

وحسب هيئة الإحصاء: فإن منطقة جازان الإدارية يبلغ تعدادها السّكاني 1.5 مليون نسمة تقريبًا، وتتميز بلهجة محلية يفهمها السكان وتعود إلى اللهجات الخولانية التي تعود للحميرية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,614
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,177
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,104
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,006

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة