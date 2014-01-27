تصوير فهد كاملي- فايز الزيادي: عندما تزور منطقة جازان في جنوب المملكة تشعر بفارق مختلف عن باقي مناطق السعودية؛ حيث ترى تعدد ثقافات وتنوعًا جغرافيًّا لا مثيل له وتسمع لهجات لكل مدينة فيها وتعايش أسلوب حياة مختلفًا بين الساحل والجبل، وأهم ما يميز الجميع عقود الفل الجيزاني على الرؤوس. واحتلّ الجبل الأسود مكانة رفيعة في موسم الشتاء "الشتاء حولك"، ويتميز بمدرجات زراعية تجود بالرياحين والفل والحبوب والفاكهة والبن؛ مما يرسم لوحة من جمال الطبيعة تتكوّن من النسمات الباردة الشتوية والسحب البيضاء بين أشجار العرعر التي تسببت في تسمية "الجبل الأسود" بهذا بسبب كثافتها وغيرها، ويرتفع الجبل حوالي 1800م ويسكنه المئات المحترفون لسبل الزراعة الجبلية. ويشهد الجبل الأسود كثافة في السحب التي تغطي الطريق وربما تعيق الرؤية ويجب الحذر، ومن أهم المأكولات في جازان الأرز واللحم، وأيضًا الطعام البحري الذي ينتشر في الساحل؛ مثل الحريد الذي يقام له مهرجان سنوي في جزر فرسان. وحسب هيئة الإحصاء: فإن منطقة جازان الإدارية يبلغ تعدادها السّكاني 1.5 مليون نسمة تقريبًا، وتتميز بلهجة محلية يفهمها السكان وتعود إلى اللهجات الخولانية التي تعود للحميرية.

شاهد.. 20 لقطة ساحرة تظهر "الأسود" على قمة جبال المملكة في الشتاء خالد خليل سبق 2021-01-27 تصوير فهد كاملي- فايز الزيادي: عندما تزور منطقة جازان في جنوب المملكة تشعر بفارق مختلف عن باقي مناطق السعودية؛ حيث ترى تعدد ثقافات وتنوعًا جغرافيًّا لا مثيل له وتسمع لهجات لكل مدينة فيها وتعايش أسلوب حياة مختلفًا بين الساحل والجبل، وأهم ما يميز الجميع عقود الفل الجيزاني على الرؤوس.



واحتلّ الجبل الأسود مكانة رفيعة في موسم الشتاء "الشتاء حولك"، ويتميز بمدرجات زراعية تجود بالرياحين والفل والحبوب والفاكهة والبن؛ مما يرسم لوحة من جمال الطبيعة تتكوّن من النسمات الباردة الشتوية والسحب البيضاء بين أشجار العرعر التي تسببت في تسمية "الجبل الأسود" بهذا بسبب كثافتها وغيرها، ويرتفع الجبل حوالي 1800م ويسكنه المئات المحترفون لسبل الزراعة الجبلية.



ويشهد الجبل الأسود كثافة في السحب التي تغطي الطريق وربما تعيق الرؤية ويجب الحذر، ومن أهم المأكولات في جازان الأرز واللحم، وأيضًا الطعام البحري الذي ينتشر في الساحل؛ مثل الحريد الذي يقام له مهرجان سنوي في جزر فرسان.



وحسب هيئة الإحصاء: فإن منطقة جازان الإدارية يبلغ تعدادها السّكاني 1.5 مليون نسمة تقريبًا، وتتميز بلهجة محلية يفهمها السكان وتعود إلى اللهجات الخولانية التي تعود للحميرية.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442 05:35 PM

اخر تعديل 27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442 05:56 PM

شاهد.. 20 لقطة ساحرة تظهر "الأسود" على قمة جبال المملكة في الشتاء تنتج المنطقة العديد من المحاصيل الزراعية





A A A





0 مشاركة

تصوير فهد كاملي- فايز الزيادي: عندما تزور منطقة جازان في جنوب المملكة تشعر بفارق مختلف عن باقي مناطق السعودية؛ حيث ترى تعدد ثقافات وتنوعًا جغرافيًّا لا مثيل له وتسمع لهجات لكل مدينة فيها وتعايش أسلوب حياة مختلفًا بين الساحل والجبل، وأهم ما يميز الجميع عقود الفل الجيزاني على الرؤوس.



واحتلّ الجبل الأسود مكانة رفيعة في موسم الشتاء "الشتاء حولك"، ويتميز بمدرجات زراعية تجود بالرياحين والفل والحبوب والفاكهة والبن؛ مما يرسم لوحة من جمال الطبيعة تتكوّن من النسمات الباردة الشتوية والسحب البيضاء بين أشجار العرعر التي تسببت في تسمية "الجبل الأسود" بهذا بسبب كثافتها وغيرها، ويرتفع الجبل حوالي 1800م ويسكنه المئات المحترفون لسبل الزراعة الجبلية.



ويشهد الجبل الأسود كثافة في السحب التي تغطي الطريق وربما تعيق الرؤية ويجب الحذر، ومن أهم المأكولات في جازان الأرز واللحم، وأيضًا الطعام البحري الذي ينتشر في الساحل؛ مثل الحريد الذي يقام له مهرجان سنوي في جزر فرسان.



وحسب هيئة الإحصاء: فإن منطقة جازان الإدارية يبلغ تعدادها السّكاني 1.5 مليون نسمة تقريبًا، وتتميز بلهجة محلية يفهمها السكان وتعود إلى اللهجات الخولانية التي تعود للحميرية.