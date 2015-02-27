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ضبط معمل مخالف داخل شقة سكنية وإغلاق 4 منشآت تجارية بمكة

وكيل البلديات شدِّد على العقوبات ضد المخالفين

نفَّذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة جولة مشتركة على الأسواق التجارية، بمشاركة أقسام إدارة الخدمات بالبلدية، واللجنة الإعلامية بالأمانة، ووحدة الرقابة النسائية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وجرى خلال الجولة رصد بعض الملاحظات، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحال المخالفة.

وفي سياقٍ متصل، ضبطت الفِرق الرقابية في بلدية العزيزية الفرعية معملاً مخالفاً لتحضير الأطعمة داخل شقة سكنية ضمن نطاق البلدية، تفتقر للاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، إضافة إلى تدني مستوى النظافة العامة، حيث تم إغلاق الموقع ومصادرة وإتلاف الأطعمة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

من جهة أخرى نفذت بلدية المعابدة الفرعية 107 جولات رقابية على المنشآت التجارية خلال الـ24 ساعة الماضية؛ بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، نتج عنها إغلاق 4 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية، وإنذار 10 محال تجارية أخرى.

أمانة العاصمة المقدسة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط معمل مخالف داخل شقة سكنية وإغلاق 4 منشآت تجارية بمكة
سبق

نفَّذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة جولة مشتركة على الأسواق التجارية، بمشاركة أقسام إدارة الخدمات بالبلدية، واللجنة الإعلامية بالأمانة، ووحدة الرقابة النسائية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وجرى خلال الجولة رصد بعض الملاحظات، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحال المخالفة.

وفي سياقٍ متصل، ضبطت الفِرق الرقابية في بلدية العزيزية الفرعية معملاً مخالفاً لتحضير الأطعمة داخل شقة سكنية ضمن نطاق البلدية، تفتقر للاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، إضافة إلى تدني مستوى النظافة العامة، حيث تم إغلاق الموقع ومصادرة وإتلاف الأطعمة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

من جهة أخرى نفذت بلدية المعابدة الفرعية 107 جولات رقابية على المنشآت التجارية خلال الـ24 ساعة الماضية؛ بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، نتج عنها إغلاق 4 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية، وإنذار 10 محال تجارية أخرى.

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
10:15 PM

ضبط معمل مخالف داخل شقة سكنية وإغلاق 4 منشآت تجارية بمكة

وكيل البلديات شدِّد على العقوبات ضد المخالفين

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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نفَّذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة جولة مشتركة على الأسواق التجارية، بمشاركة أقسام إدارة الخدمات بالبلدية، واللجنة الإعلامية بالأمانة، ووحدة الرقابة النسائية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وجرى خلال الجولة رصد بعض الملاحظات، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحال المخالفة.

وفي سياقٍ متصل، ضبطت الفِرق الرقابية في بلدية العزيزية الفرعية معملاً مخالفاً لتحضير الأطعمة داخل شقة سكنية ضمن نطاق البلدية، تفتقر للاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، إضافة إلى تدني مستوى النظافة العامة، حيث تم إغلاق الموقع ومصادرة وإتلاف الأطعمة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

من جهة أخرى نفذت بلدية المعابدة الفرعية 107 جولات رقابية على المنشآت التجارية خلال الـ24 ساعة الماضية؛ بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، نتج عنها إغلاق 4 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية، وإنذار 10 محال تجارية أخرى.

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