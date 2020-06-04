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"الكابوس انتهى" .. إيران تفرج عن رهينة أمريكي

مايكل وايت غادر طهران في طائرة سويسرية

أفرجت إيران عن معتقل أمريكي، هو العسكري السابق مايكل وايت، الذي غادر عائدًا إلى الولايات المتحدة، غداة وصول عالم إيراني أطلقت واشنطن سراحه إلى بلاده، في عملية تبادل معتقلين محتملة بين الدولتين المتخاصمتين، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (الخميس).

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة أن مايكل وايت العسكري السابق في البحرية الأمريكية الذي اعتقل في إيران في يوليو 2018، في طائرة سويسرية غادرت للتو المجال الجوي الإيراني.

وأضاف أنه سيكون قريبًا جدًا بين عائلته في الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، قالت جوان وايت والدة العسكري السابق: "عشت كابوسًا، على مدى الأيام الـ683 الماضية، التي احتجز الحرس الثوري فيها ابني مايكل رهينة، يسعدني أن أعلن أن الكابوس انتهى وأن ابني في طريق العودة إلى المنزل سالمًا".

وجاء ذلك غداة عودة العالم الإيراني سيروس عسكري (59 عامًا)، الذي أفرجت عنه الولايات المتحدة بعد تبرئته من تهمة التجسس وقضائه نحو ثلاث سنوات في السجن.

ولم توضح السلطات الأمريكية في الوقت الحاضر، إن كانت هذه عملية تبادل سجناء على غرار ما حصل أواخر 2019 بين البلدين اللذين لا يقيمان علاقات دبلوماسية.

إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الكابوس انتهى" .. إيران تفرج عن رهينة أمريكي
سبق

أفرجت إيران عن معتقل أمريكي، هو العسكري السابق مايكل وايت، الذي غادر عائدًا إلى الولايات المتحدة، غداة وصول عالم إيراني أطلقت واشنطن سراحه إلى بلاده، في عملية تبادل معتقلين محتملة بين الدولتين المتخاصمتين، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (الخميس).

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة أن مايكل وايت العسكري السابق في البحرية الأمريكية الذي اعتقل في إيران في يوليو 2018، في طائرة سويسرية غادرت للتو المجال الجوي الإيراني.

وأضاف أنه سيكون قريبًا جدًا بين عائلته في الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، قالت جوان وايت والدة العسكري السابق: "عشت كابوسًا، على مدى الأيام الـ683 الماضية، التي احتجز الحرس الثوري فيها ابني مايكل رهينة، يسعدني أن أعلن أن الكابوس انتهى وأن ابني في طريق العودة إلى المنزل سالمًا".

وجاء ذلك غداة عودة العالم الإيراني سيروس عسكري (59 عامًا)، الذي أفرجت عنه الولايات المتحدة بعد تبرئته من تهمة التجسس وقضائه نحو ثلاث سنوات في السجن.

ولم توضح السلطات الأمريكية في الوقت الحاضر، إن كانت هذه عملية تبادل سجناء على غرار ما حصل أواخر 2019 بين البلدين اللذين لا يقيمان علاقات دبلوماسية.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
10:01 PM

"الكابوس انتهى" .. إيران تفرج عن رهينة أمريكي

مايكل وايت غادر طهران في طائرة سويسرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفرجت إيران عن معتقل أمريكي، هو العسكري السابق مايكل وايت، الذي غادر عائدًا إلى الولايات المتحدة، غداة وصول عالم إيراني أطلقت واشنطن سراحه إلى بلاده، في عملية تبادل معتقلين محتملة بين الدولتين المتخاصمتين، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (الخميس).

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة أن مايكل وايت العسكري السابق في البحرية الأمريكية الذي اعتقل في إيران في يوليو 2018، في طائرة سويسرية غادرت للتو المجال الجوي الإيراني.

وأضاف أنه سيكون قريبًا جدًا بين عائلته في الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، قالت جوان وايت والدة العسكري السابق: "عشت كابوسًا، على مدى الأيام الـ683 الماضية، التي احتجز الحرس الثوري فيها ابني مايكل رهينة، يسعدني أن أعلن أن الكابوس انتهى وأن ابني في طريق العودة إلى المنزل سالمًا".

وجاء ذلك غداة عودة العالم الإيراني سيروس عسكري (59 عامًا)، الذي أفرجت عنه الولايات المتحدة بعد تبرئته من تهمة التجسس وقضائه نحو ثلاث سنوات في السجن.

ولم توضح السلطات الأمريكية في الوقت الحاضر، إن كانت هذه عملية تبادل سجناء على غرار ما حصل أواخر 2019 بين البلدين اللذين لا يقيمان علاقات دبلوماسية.

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