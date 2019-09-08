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هذه الوظيفة أصبحت قاصرة على السعوديين منذ بداية العام الجديد.. تعرَّف عليها

‫ بعد انتهاء مهلة الاستثناء الواردة في دليل توطين منافذ البيع في 12 قطاعًا اقتصاديًّا

مع بداية العام الهجري الجديد 1440هـ، أصبحت وظيفة مدير منفذ بيع (معرض) قاصرة على السعوديين، وموطَّنة بالكامل في القطاعات التي شملها قرار وزارة العمل القاضي بتوطين منافذ البيع في 12 نشاطًا اقتصاديًّا.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أصدرت قرارًا سابقًا بتوطين 12 قطاعًا اقتصاديًّا على 3 مراحل، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى في 1/ 1/ 1440هـ، وشملت 4 قطاعات، هي: محال السيارات والدراجات النارية، ومحال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحال الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحال الأواني المنزلية.

أما المرحلة الثانية بتاريخ 1/ 3/ 1440هـ فقد شملت محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحال الساعات، ومحال النظارات.

وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة بتاريخ 1/ 5/ 1440هـ، وشملت محال الأجهزة والمعدات الطبية، ومحال مواد الإعمار والبناء، ومحال قطع غيار السيارات، ومحال السجاد، ومحال الحلويات.

وأوضحت الوزارة حينها أن القرار يأتي في إطار مساعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين السعوديين والسعوديات من فرص العمل، ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

ووفقًا للدليل الإرشادي الذي أصدرته الوزارة، فقد تم استثناء وظيفة مدير منفذ بيع، والسماح بشغلها من قِبل الوافد لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ تطبيق القرار؛ حتى يتسنى نقل المعرفة للموظفين السعوديين، وهي المهلة التي انتهت بالفعل، وأصبحت الوظيفة قاصرة على السعودي.

وأكد مدير مكتب العمل بمحافظة الخُبر منصور آل بن علي في تغريدة على حسابه على "تويتر" "انتهاء مهلة الاستثناء لمهنة مدير معرض لمنفذ البيع في 12 نشاطًا اقتصاديًّا الموطَّنة، ويتم ضبط أي مخالفة بوجود أجنبي على مهنة مدير معرض حتى وإن زاد عدد الموظفين السعوديين على 10، حسبما ذُكر في الشروط العامة في الدليل الإرشادي لتوطين 12 نشاطًا اقتصاديًّا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هذه الوظيفة أصبحت قاصرة على السعوديين منذ بداية العام الجديد.. تعرَّف عليها
سبق

مع بداية العام الهجري الجديد 1440هـ، أصبحت وظيفة مدير منفذ بيع (معرض) قاصرة على السعوديين، وموطَّنة بالكامل في القطاعات التي شملها قرار وزارة العمل القاضي بتوطين منافذ البيع في 12 نشاطًا اقتصاديًّا.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أصدرت قرارًا سابقًا بتوطين 12 قطاعًا اقتصاديًّا على 3 مراحل، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى في 1/ 1/ 1440هـ، وشملت 4 قطاعات، هي: محال السيارات والدراجات النارية، ومحال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحال الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحال الأواني المنزلية.

أما المرحلة الثانية بتاريخ 1/ 3/ 1440هـ فقد شملت محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحال الساعات، ومحال النظارات.

وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة بتاريخ 1/ 5/ 1440هـ، وشملت محال الأجهزة والمعدات الطبية، ومحال مواد الإعمار والبناء، ومحال قطع غيار السيارات، ومحال السجاد، ومحال الحلويات.

وأوضحت الوزارة حينها أن القرار يأتي في إطار مساعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين السعوديين والسعوديات من فرص العمل، ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

ووفقًا للدليل الإرشادي الذي أصدرته الوزارة، فقد تم استثناء وظيفة مدير منفذ بيع، والسماح بشغلها من قِبل الوافد لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ تطبيق القرار؛ حتى يتسنى نقل المعرفة للموظفين السعوديين، وهي المهلة التي انتهت بالفعل، وأصبحت الوظيفة قاصرة على السعودي.

وأكد مدير مكتب العمل بمحافظة الخُبر منصور آل بن علي في تغريدة على حسابه على "تويتر" "انتهاء مهلة الاستثناء لمهنة مدير معرض لمنفذ البيع في 12 نشاطًا اقتصاديًّا الموطَّنة، ويتم ضبط أي مخالفة بوجود أجنبي على مهنة مدير معرض حتى وإن زاد عدد الموظفين السعوديين على 10، حسبما ذُكر في الشروط العامة في الدليل الإرشادي لتوطين 12 نشاطًا اقتصاديًّا".

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
11:54 PM

هذه الوظيفة أصبحت قاصرة على السعوديين منذ بداية العام الجديد.. تعرَّف عليها

‫ بعد انتهاء مهلة الاستثناء الواردة في دليل توطين منافذ البيع في 12 قطاعًا اقتصاديًّا

A A A
ياسر نجدي - الرياض
6
5,154

مع بداية العام الهجري الجديد 1440هـ، أصبحت وظيفة مدير منفذ بيع (معرض) قاصرة على السعوديين، وموطَّنة بالكامل في القطاعات التي شملها قرار وزارة العمل القاضي بتوطين منافذ البيع في 12 نشاطًا اقتصاديًّا.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أصدرت قرارًا سابقًا بتوطين 12 قطاعًا اقتصاديًّا على 3 مراحل، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى في 1/ 1/ 1440هـ، وشملت 4 قطاعات، هي: محال السيارات والدراجات النارية، ومحال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحال الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحال الأواني المنزلية.

أما المرحلة الثانية بتاريخ 1/ 3/ 1440هـ فقد شملت محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحال الساعات، ومحال النظارات.

وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة بتاريخ 1/ 5/ 1440هـ، وشملت محال الأجهزة والمعدات الطبية، ومحال مواد الإعمار والبناء، ومحال قطع غيار السيارات، ومحال السجاد، ومحال الحلويات.

وأوضحت الوزارة حينها أن القرار يأتي في إطار مساعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين السعوديين والسعوديات من فرص العمل، ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

ووفقًا للدليل الإرشادي الذي أصدرته الوزارة، فقد تم استثناء وظيفة مدير منفذ بيع، والسماح بشغلها من قِبل الوافد لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ تطبيق القرار؛ حتى يتسنى نقل المعرفة للموظفين السعوديين، وهي المهلة التي انتهت بالفعل، وأصبحت الوظيفة قاصرة على السعودي.

وأكد مدير مكتب العمل بمحافظة الخُبر منصور آل بن علي في تغريدة على حسابه على "تويتر" "انتهاء مهلة الاستثناء لمهنة مدير معرض لمنفذ البيع في 12 نشاطًا اقتصاديًّا الموطَّنة، ويتم ضبط أي مخالفة بوجود أجنبي على مهنة مدير معرض حتى وإن زاد عدد الموظفين السعوديين على 10، حسبما ذُكر في الشروط العامة في الدليل الإرشادي لتوطين 12 نشاطًا اقتصاديًّا".

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