شاهد.. "حدود ينبع" ينقذ شخصين تعطّل قاربهما في عرض البحر

"العنزي" أهاب بجميع ملاك الوسائط البحرية أخذ الحيطة والحذر

تَمَكّنت الدوريات البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع، أمس الأربعاء، من إنقاذ شخصين تعطّل قاربهما في عرض البحر.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة بالنيابة العقيد نايف بن عبدالله العنزي، أنه ورد بلاغ لمركز القيادة والسيطرة من ربان أحد القوارب، يفيد بتعطل محركاته في عرض البحر، وفور استلام البلاغ تم تحديد موقع القارب.

وبيّن "العنزي" أن القارب المتعطل كان في أحد الشعبان البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع، وفورًا تم توجيه الدورية البحرية التابعة لمركز العباسي لتقديم المساعدة اللازمة.

وأشار إلى أنه تم قَطر القارب وإيصاله للمرسى والكشف على ربان القارب ومرافقه، وتَبَيّن أنهم بصحة جيدة ولله الحمد.

وأهاب المتحدث الإعلامي بجميع ملاك الوسائط البحرية، أخذ الحيطة والحذر، والكشف على وسائطهم وإجراء الصيانة الدورية لها وتجهيزها بوسائل السلامة البحرية وأجهزة الملاحة والاتصالات؛ حفاظًا على سلامتهم، والاتصال على رقم طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة؛ متمنيًا السلامة للجميع".