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خلال شهر.. "العلاقات العمالية" بالرياض تنهي 2739 طلباً لإصدار رخصة خروج النهائي

ألغت 654 طلباً من بلاغات التغيب

أنهت إدارة العلاقات العمالية بمكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، خلال الشهر الماضي، 2739 طلباً لإصدار رخصة خروج نهائي، و654 طلباً تقدم بها أصحاب الأعمال والوافدون لإلغاء بلاغات التغيب بعد التحقق من صحتها، فيما تعاملت الإدارة مع 67 طلب تصريح عمل مؤقت، و78 طلب نقل خدمة دون الرجوع لصاحب العمل، بالإضافة إلى تصفية مستحقات 132 متوفى.

يُذكر أن إدارة العلاقات العمالية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض كانت قد تمكنت خلال العام الماضي، من خفض نسبة البلاغات الكيدية بنسبة 70% بالتعاون مع الإدارة العامة لبلاغات التغيب بالوزارة، من خلال وضع آلية معينة لدراسة بلاغات التغيب والحد منها.

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خلال شهر.. "العلاقات العمالية" بالرياض تنهي 2739 طلباً لإصدار رخصة خروج النهائي
سبق

أنهت إدارة العلاقات العمالية بمكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، خلال الشهر الماضي، 2739 طلباً لإصدار رخصة خروج نهائي، و654 طلباً تقدم بها أصحاب الأعمال والوافدون لإلغاء بلاغات التغيب بعد التحقق من صحتها، فيما تعاملت الإدارة مع 67 طلب تصريح عمل مؤقت، و78 طلب نقل خدمة دون الرجوع لصاحب العمل، بالإضافة إلى تصفية مستحقات 132 متوفى.

يُذكر أن إدارة العلاقات العمالية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض كانت قد تمكنت خلال العام الماضي، من خفض نسبة البلاغات الكيدية بنسبة 70% بالتعاون مع الإدارة العامة لبلاغات التغيب بالوزارة، من خلال وضع آلية معينة لدراسة بلاغات التغيب والحد منها.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
05:04 PM
اخر تعديل
17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
06:14 PM

خلال شهر.. "العلاقات العمالية" بالرياض تنهي 2739 طلباً لإصدار رخصة خروج النهائي

ألغت 654 طلباً من بلاغات التغيب

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
633

أنهت إدارة العلاقات العمالية بمكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، خلال الشهر الماضي، 2739 طلباً لإصدار رخصة خروج نهائي، و654 طلباً تقدم بها أصحاب الأعمال والوافدون لإلغاء بلاغات التغيب بعد التحقق من صحتها، فيما تعاملت الإدارة مع 67 طلب تصريح عمل مؤقت، و78 طلب نقل خدمة دون الرجوع لصاحب العمل، بالإضافة إلى تصفية مستحقات 132 متوفى.

يُذكر أن إدارة العلاقات العمالية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض كانت قد تمكنت خلال العام الماضي، من خفض نسبة البلاغات الكيدية بنسبة 70% بالتعاون مع الإدارة العامة لبلاغات التغيب بالوزارة، من خلال وضع آلية معينة لدراسة بلاغات التغيب والحد منها.

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