مستشفى "الإمام عبدالرحمن الفيصل" يوقع اتفاقية شراكة مع "سقيا الماء" بالرياض

تهدف لتأمين المياه للمراجعين والزوار وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى

وقع مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، التابع لتجمع الرياض الصحي الأول اتفاقية شراكة مع جمعية سقيا للمياه بمدينة الرياض، تهدف لتأمين المياه في الثلاجات لتقديمها للمراجعين والزوار، مع تزويد المستشفى بثلاجات لحفظ المياه ووضعها في أماكن مناسبة تخدم كل زوار المستشفى.

وتفصيلاً، وُقعت اتفاقية الشراكة اليوم الاثنين الموافق 9 شعبان 1442هـ، بمقر مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، حيث وقع عليها مدير المستشفى الدكتور عتيق بن محمد القرني، ومن جانب الجمعية الدكتور عبدالله آل طالب.

ومن جانب آخر، أوضح الدكتور عتيق القرني، أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات المستشفى في تفعيل المشاركة المجتمعية، وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى بالتواصل مع الجمعيات ذات العلاقة.

وأضاف أن هذه المبادرة تعد الثانية التي نفذتها المستشفى خلال هذا العام، ضمن 6 مبادرات لتحسين الخدمات، بالمشاركة مع الجهات التطوعية.

من جهة أخرى، قال الدكتور عبدالله بن طالب: إن هذه الاتفاقية تأتي من مبدأ الخدمة المجتمعية التي تقوم بها جمعية "سقيا"، لتوفير المياه لجميع الزوار والمرضى، مع تفعيل أهداف برنامج الشراكات وتفعيل التحالفات للجمعية المتضمن توقيع مذكرات التعاون مع الشركاء مما يتوافق مع مرتكزات البرنامج.

وتأتي هذه المبادرات توافقًا مع رؤية المملكة 2030، والتي تضع صحة المواطنين في المقام الأول، والعمل على راحتهم وتوفير كل سبل الراحة لهم.