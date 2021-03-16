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"الأمن البيئي" تضبط 5 مخالفين لنظام البيئة في الرياض

بحوزتهم أكثر من 4 أطنان من الحطب المحلي المعروض للبيع

‬ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 5 مخالفين لنظام البيئة، منهم 3 مواطنين و2 من الجنسية اليمنية، بحوزتهم أكثر من 4 أطنان من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن 4 مركبات جنوب مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق جميع الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث "المالكي" الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ 999 و996 في جميع مناطق المملكة، والرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأمن البيئي" تضبط 5 مخالفين لنظام البيئة في الرياض
سبق

‬ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 5 مخالفين لنظام البيئة، منهم 3 مواطنين و2 من الجنسية اليمنية، بحوزتهم أكثر من 4 أطنان من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن 4 مركبات جنوب مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق جميع الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث "المالكي" الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ 999 و996 في جميع مناطق المملكة، والرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
06:16 PM
اخر تعديل
16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
06:36 PM

"الأمن البيئي" تضبط 5 مخالفين لنظام البيئة في الرياض

بحوزتهم أكثر من 4 أطنان من الحطب المحلي المعروض للبيع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 5 مخالفين لنظام البيئة، منهم 3 مواطنين و2 من الجنسية اليمنية، بحوزتهم أكثر من 4 أطنان من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن 4 مركبات جنوب مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق جميع الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث "المالكي" الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ 999 و996 في جميع مناطق المملكة، والرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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