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جوجل تطرح أدوات جديدة لنقل الملفات والصور

لتطبيق "درايف" الخاص بها لإصدار سطح المكتب

طرحت شركة "جوجل" الأمريكية أدوات جديدة لتطبيق "درايف" الخاص بها لإصدار سطح المكتب لمزامنة ونقل الملفات والصور.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن أدوات جوجل الجديدة ستكون متوافقة مع نظامي تشغيل "ويندوز" و"ماك" لأجهزة سطح المكتب المختلفة.

وغيّرت كذلك جوجل اسم التطبيق، ليصبح اسمه "باك آب آند ساينك"، بدلًا من جوجل درايف أو درايف فايل ستريم.

يجمع التطبيق الجديد بين أفضل أجزاء النسخ الاحتياطي والمزامنة في تطبيقيْ جوجل السابقين؛ حيث يمكنه تحميل ومزامنة الصور ومقاطع الفيديو عبر صور جوجل وكذلك عبر جوجل درايف، سواء عبر التخزين السحابي أو في سعة التخزين الداخلية للجهاز.

وسيكون المستخدم قادرًا على نسخ ملفات درايف على جهاز الكمبيوتر الخاص به، مع نسخ الملفات المخزّنة محليًّا للوصول بشكل أسرع.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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جوجل تطرح أدوات جديدة لنقل الملفات والصور
سبق

طرحت شركة "جوجل" الأمريكية أدوات جديدة لتطبيق "درايف" الخاص بها لإصدار سطح المكتب لمزامنة ونقل الملفات والصور.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن أدوات جوجل الجديدة ستكون متوافقة مع نظامي تشغيل "ويندوز" و"ماك" لأجهزة سطح المكتب المختلفة.

وغيّرت كذلك جوجل اسم التطبيق، ليصبح اسمه "باك آب آند ساينك"، بدلًا من جوجل درايف أو درايف فايل ستريم.

يجمع التطبيق الجديد بين أفضل أجزاء النسخ الاحتياطي والمزامنة في تطبيقيْ جوجل السابقين؛ حيث يمكنه تحميل ومزامنة الصور ومقاطع الفيديو عبر صور جوجل وكذلك عبر جوجل درايف، سواء عبر التخزين السحابي أو في سعة التخزين الداخلية للجهاز.

وسيكون المستخدم قادرًا على نسخ ملفات درايف على جهاز الكمبيوتر الخاص به، مع نسخ الملفات المخزّنة محليًّا للوصول بشكل أسرع.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
10:24 AM

جوجل تطرح أدوات جديدة لنقل الملفات والصور

لتطبيق "درايف" الخاص بها لإصدار سطح المكتب

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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طرحت شركة "جوجل" الأمريكية أدوات جديدة لتطبيق "درايف" الخاص بها لإصدار سطح المكتب لمزامنة ونقل الملفات والصور.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن أدوات جوجل الجديدة ستكون متوافقة مع نظامي تشغيل "ويندوز" و"ماك" لأجهزة سطح المكتب المختلفة.

وغيّرت كذلك جوجل اسم التطبيق، ليصبح اسمه "باك آب آند ساينك"، بدلًا من جوجل درايف أو درايف فايل ستريم.

يجمع التطبيق الجديد بين أفضل أجزاء النسخ الاحتياطي والمزامنة في تطبيقيْ جوجل السابقين؛ حيث يمكنه تحميل ومزامنة الصور ومقاطع الفيديو عبر صور جوجل وكذلك عبر جوجل درايف، سواء عبر التخزين السحابي أو في سعة التخزين الداخلية للجهاز.

وسيكون المستخدم قادرًا على نسخ ملفات درايف على جهاز الكمبيوتر الخاص به، مع نسخ الملفات المخزّنة محليًّا للوصول بشكل أسرع.

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