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الحكم بقتل أحد أفراد كتيبة تاروت الإرهابية

شارك في تجمعات مثيرة للشغب وارتكب عدة جرائم

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم ( سعودي الجنسية ) بانضمامه إلى خلية إرهابية تحمل اسم: (كتيبة تاروت ) تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي في البلاد واستهداف رجال الأمن فيه بقصد قتلهم وترويعهم ، كما تهدف إلى الاعتداء على الممتلكات العامة وإتلافها والقيام بأعمال التخريب والفوضى وإعاقة الطريق والسعي لإحداث الفتنة والفرقة والانقسام في البلاد والمشاركة في المظاهرات والمسيرات يتزعمها كل من الهالك/ باسم القديحي والهالك/ ميثم القديحى وقيام المدعى عليه بتقديم الدعم والعون لهما وتستره عليهما ، وقيامه بحيازة ورمي قنابل (المالوتوف) الحارقة على رجال الأمن بقصد ترويعهم ، وقيامه كذلك بمسح الطريق بسيارته لعدد من المطلوبين لتمكينهم من إطلاق النار على مركز شرطة تاروت بقصد قتلهم وترويعهم ، ومشاركته مع عدد من الهالكين والمطلوبين في تجمعات مثيري الشغب في محافظة القطيف وترديد الهتافات المناوئة للدولة وإحداث الفوضى وزعزعة الأمن وتعطيل الطريق عن المارة بحرق الإطارات بهدف استدراج رجال الأمن تمهيداً لاستهدافهم بقنابل (المالوتوف) بقصد قتلهم وترويعهم ، وتمكينه أحد الأشخاص من استخدام سيارته لأجل استهداف مركز شرطة تاروت بقنابل (المالتوف) ، واستخدامها في توصيل المطلوبين أمنياً .

وقد قررت المحكمة بحق المدعى عليه ما يلي :

أولا / درء حد الحرابة عن المدعى عليه لرجوعه عن اعترافه.

ثانيا / ولشناعة ما أقدم عليه المدعى عليه فقد قررت المحكمة قتله تعزيراً .

ثالثا / رد طلب المدعي العام تطبيق العقوبات المنظمة كون القتل يحيط بما دونه .

رابعاً /مصادرة السيارة العائدة له .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحكم بقتل أحد أفراد كتيبة تاروت الإرهابية
سبق

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم ( سعودي الجنسية ) بانضمامه إلى خلية إرهابية تحمل اسم: (كتيبة تاروت ) تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي في البلاد واستهداف رجال الأمن فيه بقصد قتلهم وترويعهم ، كما تهدف إلى الاعتداء على الممتلكات العامة وإتلافها والقيام بأعمال التخريب والفوضى وإعاقة الطريق والسعي لإحداث الفتنة والفرقة والانقسام في البلاد والمشاركة في المظاهرات والمسيرات يتزعمها كل من الهالك/ باسم القديحي والهالك/ ميثم القديحى وقيام المدعى عليه بتقديم الدعم والعون لهما وتستره عليهما ، وقيامه بحيازة ورمي قنابل (المالوتوف) الحارقة على رجال الأمن بقصد ترويعهم ، وقيامه كذلك بمسح الطريق بسيارته لعدد من المطلوبين لتمكينهم من إطلاق النار على مركز شرطة تاروت بقصد قتلهم وترويعهم ، ومشاركته مع عدد من الهالكين والمطلوبين في تجمعات مثيري الشغب في محافظة القطيف وترديد الهتافات المناوئة للدولة وإحداث الفوضى وزعزعة الأمن وتعطيل الطريق عن المارة بحرق الإطارات بهدف استدراج رجال الأمن تمهيداً لاستهدافهم بقنابل (المالوتوف) بقصد قتلهم وترويعهم ، وتمكينه أحد الأشخاص من استخدام سيارته لأجل استهداف مركز شرطة تاروت بقنابل (المالتوف) ، واستخدامها في توصيل المطلوبين أمنياً .

وقد قررت المحكمة بحق المدعى عليه ما يلي :

أولا / درء حد الحرابة عن المدعى عليه لرجوعه عن اعترافه.

ثانيا / ولشناعة ما أقدم عليه المدعى عليه فقد قررت المحكمة قتله تعزيراً .

ثالثا / رد طلب المدعي العام تطبيق العقوبات المنظمة كون القتل يحيط بما دونه .

رابعاً /مصادرة السيارة العائدة له .

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
02:48 PM

الحكم بقتل أحد أفراد كتيبة تاروت الإرهابية

شارك في تجمعات مثيرة للشغب وارتكب عدة جرائم

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
6
23,428

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم ( سعودي الجنسية ) بانضمامه إلى خلية إرهابية تحمل اسم: (كتيبة تاروت ) تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي في البلاد واستهداف رجال الأمن فيه بقصد قتلهم وترويعهم ، كما تهدف إلى الاعتداء على الممتلكات العامة وإتلافها والقيام بأعمال التخريب والفوضى وإعاقة الطريق والسعي لإحداث الفتنة والفرقة والانقسام في البلاد والمشاركة في المظاهرات والمسيرات يتزعمها كل من الهالك/ باسم القديحي والهالك/ ميثم القديحى وقيام المدعى عليه بتقديم الدعم والعون لهما وتستره عليهما ، وقيامه بحيازة ورمي قنابل (المالوتوف) الحارقة على رجال الأمن بقصد ترويعهم ، وقيامه كذلك بمسح الطريق بسيارته لعدد من المطلوبين لتمكينهم من إطلاق النار على مركز شرطة تاروت بقصد قتلهم وترويعهم ، ومشاركته مع عدد من الهالكين والمطلوبين في تجمعات مثيري الشغب في محافظة القطيف وترديد الهتافات المناوئة للدولة وإحداث الفوضى وزعزعة الأمن وتعطيل الطريق عن المارة بحرق الإطارات بهدف استدراج رجال الأمن تمهيداً لاستهدافهم بقنابل (المالوتوف) بقصد قتلهم وترويعهم ، وتمكينه أحد الأشخاص من استخدام سيارته لأجل استهداف مركز شرطة تاروت بقنابل (المالتوف) ، واستخدامها في توصيل المطلوبين أمنياً .

وقد قررت المحكمة بحق المدعى عليه ما يلي :

أولا / درء حد الحرابة عن المدعى عليه لرجوعه عن اعترافه.

ثانيا / ولشناعة ما أقدم عليه المدعى عليه فقد قررت المحكمة قتله تعزيراً .

ثالثا / رد طلب المدعي العام تطبيق العقوبات المنظمة كون القتل يحيط بما دونه .

رابعاً /مصادرة السيارة العائدة له .

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