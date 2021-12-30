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إمام وقسيس وحاخام.. "ناسا" تُحضِّر البشرية للتواصل مع الكائنات الفضائية

تعيين علماء لاهوت للنظر في أثر العلوم على "أسئلة التقاليد الدينية المعتبرة"

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، عن تشكيل لجنة دينية مكونة من إمام وقسيس وحاخام من بين 24 عالمًا دينيًّا، مَهمتهم تحضير البشرية للاحتمال المتزايد للتواصل مع الكائنات الفضائية.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت"؛ فإن مهمة اللجنة هي تقييم كيفية تفاعل الأديان مع وجود حياة خارج كوكب الأرض، وكيف يمكن أن يؤثر هذا الاكتشاف على مفهوم الله والخلق.

وأوضح كارل بيلشر، الرئيس السابق لمعهد علم الأحياء الفلكي التابع لوكالة "ناسا"، أنه تم تعيين علماء اللاهوت "للنظر في الآثار المترتبة على تطبيق أدوات العلوم في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين، وعلى الأسئلة التي تم أخذها في الاعتبار في التقاليد الدينية لمئات أو آلاف السنين"؛ وفق "البيان" الإماراتية.

وتَطَرّق إلى الفكرة "التي لا يمكن تصورها"، بأن الأرض هي الكوكب الوحيد الذي توجد عليه الحياة، قائلًا: "هذا أمر لا يمكن تصوره عندما يكون هناك أكثر من 100 مليار نجم في هذه المجرة، وأكثر من 100 مليار مجرة في الكون".

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إمام وقسيس وحاخام.. "ناسا" تُحضِّر البشرية للتواصل مع الكائنات الفضائية
سبق

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، عن تشكيل لجنة دينية مكونة من إمام وقسيس وحاخام من بين 24 عالمًا دينيًّا، مَهمتهم تحضير البشرية للاحتمال المتزايد للتواصل مع الكائنات الفضائية.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت"؛ فإن مهمة اللجنة هي تقييم كيفية تفاعل الأديان مع وجود حياة خارج كوكب الأرض، وكيف يمكن أن يؤثر هذا الاكتشاف على مفهوم الله والخلق.

وأوضح كارل بيلشر، الرئيس السابق لمعهد علم الأحياء الفلكي التابع لوكالة "ناسا"، أنه تم تعيين علماء اللاهوت "للنظر في الآثار المترتبة على تطبيق أدوات العلوم في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين، وعلى الأسئلة التي تم أخذها في الاعتبار في التقاليد الدينية لمئات أو آلاف السنين"؛ وفق "البيان" الإماراتية.

وتَطَرّق إلى الفكرة "التي لا يمكن تصورها"، بأن الأرض هي الكوكب الوحيد الذي توجد عليه الحياة، قائلًا: "هذا أمر لا يمكن تصوره عندما يكون هناك أكثر من 100 مليار نجم في هذه المجرة، وأكثر من 100 مليار مجرة في الكون".

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
01:10 PM

إمام وقسيس وحاخام.. "ناسا" تُحضِّر البشرية للتواصل مع الكائنات الفضائية

تعيين علماء لاهوت للنظر في أثر العلوم على "أسئلة التقاليد الدينية المعتبرة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، عن تشكيل لجنة دينية مكونة من إمام وقسيس وحاخام من بين 24 عالمًا دينيًّا، مَهمتهم تحضير البشرية للاحتمال المتزايد للتواصل مع الكائنات الفضائية.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت"؛ فإن مهمة اللجنة هي تقييم كيفية تفاعل الأديان مع وجود حياة خارج كوكب الأرض، وكيف يمكن أن يؤثر هذا الاكتشاف على مفهوم الله والخلق.

وأوضح كارل بيلشر، الرئيس السابق لمعهد علم الأحياء الفلكي التابع لوكالة "ناسا"، أنه تم تعيين علماء اللاهوت "للنظر في الآثار المترتبة على تطبيق أدوات العلوم في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين، وعلى الأسئلة التي تم أخذها في الاعتبار في التقاليد الدينية لمئات أو آلاف السنين"؛ وفق "البيان" الإماراتية.

وتَطَرّق إلى الفكرة "التي لا يمكن تصورها"، بأن الأرض هي الكوكب الوحيد الذي توجد عليه الحياة، قائلًا: "هذا أمر لا يمكن تصوره عندما يكون هناك أكثر من 100 مليار نجم في هذه المجرة، وأكثر من 100 مليار مجرة في الكون".

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