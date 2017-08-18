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عاصفة رملية تجتاح جنوب الليث مساء اليوم .. وهذه خسائرها

عددٌ من القرى تضررت بسببها وتعيش في حالة من الظلام الحالك

تسببت عاصفة رملية؛ مساء اليوم، في سقوط عدة أعمدة كهرباء جنوبي الليث، وتضرر عددٍ من القرى بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وفي التفاصيل؛ تعرض 29 عامود كهرباء إلى السقوط بسبب العاصفة الرملية التي اجتاحت جنوبي الليث؛ بالتحديد قبيل قرية الوسقة من جهة الشمال، والواقعة محاذاة طريق الساحل الدولي، جدة - جازان.

وتسبب سقوط الأعمدة في انقطاع التيار الكهربائي عن قرى؛ الوسقة والشاقة والحساني، فضلاً عن انقطاع التيار عن عددٍ من محطات الوقود الواقعة على طريق الساحل الدولي.

وبحسب المعلومات، فإن الأعمدة وعددها 29 عامودًا لا تزال أرضًا، ما تسبب ذلك في انقطاع التيار الكهربائي، وتعرض عدة قرى إلى ظلام دامس، وسط محاولات من شركة الكهرباء لإصلاح الخلل، الذي لا يزال قائمًا حتى مثول هذا الخبر للنشر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عاصفة رملية تجتاح جنوب الليث مساء اليوم .. وهذه خسائرها
سبق

تسببت عاصفة رملية؛ مساء اليوم، في سقوط عدة أعمدة كهرباء جنوبي الليث، وتضرر عددٍ من القرى بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وفي التفاصيل؛ تعرض 29 عامود كهرباء إلى السقوط بسبب العاصفة الرملية التي اجتاحت جنوبي الليث؛ بالتحديد قبيل قرية الوسقة من جهة الشمال، والواقعة محاذاة طريق الساحل الدولي، جدة - جازان.

وتسبب سقوط الأعمدة في انقطاع التيار الكهربائي عن قرى؛ الوسقة والشاقة والحساني، فضلاً عن انقطاع التيار عن عددٍ من محطات الوقود الواقعة على طريق الساحل الدولي.

وبحسب المعلومات، فإن الأعمدة وعددها 29 عامودًا لا تزال أرضًا، ما تسبب ذلك في انقطاع التيار الكهربائي، وتعرض عدة قرى إلى ظلام دامس، وسط محاولات من شركة الكهرباء لإصلاح الخلل، الذي لا يزال قائمًا حتى مثول هذا الخبر للنشر.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
09:27 PM
اخر تعديل
18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
10:48 PM

عاصفة رملية تجتاح جنوب الليث مساء اليوم .. وهذه خسائرها

عددٌ من القرى تضررت بسببها وتعيش في حالة من الظلام الحالك

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
6,884

تسببت عاصفة رملية؛ مساء اليوم، في سقوط عدة أعمدة كهرباء جنوبي الليث، وتضرر عددٍ من القرى بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وفي التفاصيل؛ تعرض 29 عامود كهرباء إلى السقوط بسبب العاصفة الرملية التي اجتاحت جنوبي الليث؛ بالتحديد قبيل قرية الوسقة من جهة الشمال، والواقعة محاذاة طريق الساحل الدولي، جدة - جازان.

وتسبب سقوط الأعمدة في انقطاع التيار الكهربائي عن قرى؛ الوسقة والشاقة والحساني، فضلاً عن انقطاع التيار عن عددٍ من محطات الوقود الواقعة على طريق الساحل الدولي.

وبحسب المعلومات، فإن الأعمدة وعددها 29 عامودًا لا تزال أرضًا، ما تسبب ذلك في انقطاع التيار الكهربائي، وتعرض عدة قرى إلى ظلام دامس، وسط محاولات من شركة الكهرباء لإصلاح الخلل، الذي لا يزال قائمًا حتى مثول هذا الخبر للنشر.

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