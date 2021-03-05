نفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة (305) زيارات تفتيشية خلال جولاتها الرقابية أمس الخميس على مراكز التسوق ومراكز وورش صيانة وخدمة السيارات والمراكز التجارية؛ للتأكد من التزام تلك المنشآت بتطبيق الاشتراطات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وتم ضبط عدد من المخالفات، وحررت الغرامات الفورية بحق المخالفين. وأكدت الوزارة استمرار جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتزامها بأنظمة الوزارة لحماية المستهلك.

"التجارة" تنفذ 305 زيارات تفتيشية على مراكز التسوق والورش بمكة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-05 نفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة (305) زيارات تفتيشية خلال جولاتها الرقابية أمس الخميس على مراكز التسوق ومراكز وورش صيانة وخدمة السيارات والمراكز التجارية؛ للتأكد من التزام تلك المنشآت بتطبيق الاشتراطات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وتم ضبط عدد من المخالفات، وحررت الغرامات الفورية بحق المخالفين.



وأكدت الوزارة استمرار جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتزامها بأنظمة الوزارة لحماية المستهلك.

05 مارس 2021 - 21 رجب 1442 01:22 AM

"التجارة" تنفذ 305 زيارات تفتيشية على مراكز التسوق والورش بمكة للتأكد من التزام تلك المنشآت بتطبيق الاشتراطات الاحترازية ضد "كورونا"





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نفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة (305) زيارات تفتيشية خلال جولاتها الرقابية أمس الخميس على مراكز التسوق ومراكز وورش صيانة وخدمة السيارات والمراكز التجارية؛ للتأكد من التزام تلك المنشآت بتطبيق الاشتراطات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وتم ضبط عدد من المخالفات، وحررت الغرامات الفورية بحق المخالفين.



وأكدت الوزارة استمرار جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتزامها بأنظمة الوزارة لحماية المستهلك.