النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"آل عاتي": عملية "نبع السلام" التركية هي احتلال جديد وقضم لأراضي سوريا

قال إن مزاعم أردوغان تتناقض مع الواقع وتركيا كانت توفر ملاذات آمنة لداعش

أكد باحث سياسي أن مزاعم أردوغان فيما سمي "نبع السلام" متناقضة مع الواقع، مشيراً إلى أن عمليته الجديدة هي احتلال جديد وضرب للأكراد وإنهاء لأي مشروع تجميعي لهم.

وقال الباحث السياسي مبارك آل عاتي، في تغريدات له على "تويتر": "ما تقوم به تركيا شمال شرق سوريا فيما سمي "نبع السلام"، هو عملية احتلال جديدة، وقضم لأراضي سوريا".

وأضاف: "مزاعم أردوغان بضرب الإرهاب في شمال سوريا، تتناقض مع الواقع، فعندما كان التحالف الدولي يضرب معاقل داعش في سوريا؛ كانت تركيا توفر الملاذات الآمنة لها، وتصنع الممرات لعناصر التنظيم من وإلى سوريا".

وتابع: "عملية نبع السلام هدفها ضرب الأكراد، وإنهاء أي مشروع تجميعي لهم تخوفاً من نوازع الانفصال الكردي، حيث إن أكبر تجمع للأكراد هم في تركيا بنسبة 56% من الأكراد في العالم، و20% من سكان تركيا".

أردوغان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"آل عاتي": عملية "نبع السلام" التركية هي احتلال جديد وقضم لأراضي سوريا
سبق

أكد باحث سياسي أن مزاعم أردوغان فيما سمي "نبع السلام" متناقضة مع الواقع، مشيراً إلى أن عمليته الجديدة هي احتلال جديد وضرب للأكراد وإنهاء لأي مشروع تجميعي لهم.

وقال الباحث السياسي مبارك آل عاتي، في تغريدات له على "تويتر": "ما تقوم به تركيا شمال شرق سوريا فيما سمي "نبع السلام"، هو عملية احتلال جديدة، وقضم لأراضي سوريا".

وأضاف: "مزاعم أردوغان بضرب الإرهاب في شمال سوريا، تتناقض مع الواقع، فعندما كان التحالف الدولي يضرب معاقل داعش في سوريا؛ كانت تركيا توفر الملاذات الآمنة لها، وتصنع الممرات لعناصر التنظيم من وإلى سوريا".

وتابع: "عملية نبع السلام هدفها ضرب الأكراد، وإنهاء أي مشروع تجميعي لهم تخوفاً من نوازع الانفصال الكردي، حيث إن أكبر تجمع للأكراد هم في تركيا بنسبة 56% من الأكراد في العالم، و20% من سكان تركيا".

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
07:57 PM

"آل عاتي": عملية "نبع السلام" التركية هي احتلال جديد وقضم لأراضي سوريا

قال إن مزاعم أردوغان تتناقض مع الواقع وتركيا كانت توفر ملاذات آمنة لداعش

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
4
1,598

أكد باحث سياسي أن مزاعم أردوغان فيما سمي "نبع السلام" متناقضة مع الواقع، مشيراً إلى أن عمليته الجديدة هي احتلال جديد وضرب للأكراد وإنهاء لأي مشروع تجميعي لهم.

وقال الباحث السياسي مبارك آل عاتي، في تغريدات له على "تويتر": "ما تقوم به تركيا شمال شرق سوريا فيما سمي "نبع السلام"، هو عملية احتلال جديدة، وقضم لأراضي سوريا".

وأضاف: "مزاعم أردوغان بضرب الإرهاب في شمال سوريا، تتناقض مع الواقع، فعندما كان التحالف الدولي يضرب معاقل داعش في سوريا؛ كانت تركيا توفر الملاذات الآمنة لها، وتصنع الممرات لعناصر التنظيم من وإلى سوريا".

وتابع: "عملية نبع السلام هدفها ضرب الأكراد، وإنهاء أي مشروع تجميعي لهم تخوفاً من نوازع الانفصال الكردي، حيث إن أكبر تجمع للأكراد هم في تركيا بنسبة 56% من الأكراد في العالم، و20% من سكان تركيا".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,852
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,626
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,722
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,402

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة