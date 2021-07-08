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"الخطوط الحديدية": رحلات إضافية للمسافرين عبر ‎قطار الشمال يومي 16 و23 من يوليو الحالي

في وجهته بين الرياض والمجمعة والقصيم.. والحجز الإلكتروني يوفر 49%

كشفت الخطوط الحديدية السعودية عن تسيير رحلات إضافية للمسافرين عبر ‎قطار الشمال في وجهته ما بين الرياض - المجمعة - القصيم، في يومي 16 و23 من شهر يوليو الحالي.

وأوضحت أن الرحلات المغادرة ستكون على القطار رقم 36 من الرياض إلى القصيم مروراً بالمجمعة، بينما ستكون رحلات العودة على القطار رقم 39 من القصيم إلى الرياض.

وأشارت إلى أن المسافرين بإمكانهم الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني أو التطبيق، وسيوفر 49% من قيمة التذكرة.

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"الخطوط الحديدية": رحلات إضافية للمسافرين عبر ‎قطار الشمال يومي 16 و23 من يوليو الحالي
سبق

كشفت الخطوط الحديدية السعودية عن تسيير رحلات إضافية للمسافرين عبر ‎قطار الشمال في وجهته ما بين الرياض - المجمعة - القصيم، في يومي 16 و23 من شهر يوليو الحالي.

وأوضحت أن الرحلات المغادرة ستكون على القطار رقم 36 من الرياض إلى القصيم مروراً بالمجمعة، بينما ستكون رحلات العودة على القطار رقم 39 من القصيم إلى الرياض.

وأشارت إلى أن المسافرين بإمكانهم الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني أو التطبيق، وسيوفر 49% من قيمة التذكرة.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
11:25 PM

"الخطوط الحديدية": رحلات إضافية للمسافرين عبر ‎قطار الشمال يومي 16 و23 من يوليو الحالي

في وجهته بين الرياض والمجمعة والقصيم.. والحجز الإلكتروني يوفر 49%

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منصور الشلاقي - الرياض
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1,478

كشفت الخطوط الحديدية السعودية عن تسيير رحلات إضافية للمسافرين عبر ‎قطار الشمال في وجهته ما بين الرياض - المجمعة - القصيم، في يومي 16 و23 من شهر يوليو الحالي.

وأوضحت أن الرحلات المغادرة ستكون على القطار رقم 36 من الرياض إلى القصيم مروراً بالمجمعة، بينما ستكون رحلات العودة على القطار رقم 39 من القصيم إلى الرياض.

وأشارت إلى أن المسافرين بإمكانهم الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني أو التطبيق، وسيوفر 49% من قيمة التذكرة.

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بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,661
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,992
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,359
91 مليار ..

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29 يناير
32,729

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