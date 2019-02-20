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"أبل" تطلق مفاجأة "كورية" تُظهر قدرات "آيفون 13 برو"

أطلقت شركة "أبل" الأمريكية مفاجأة جديدة عبر حسابها على موقع "يوتيوب"، وصفت بـ"المفاجأة" الكورية؛ لإظهار قدرات هاتفها الأحدث "آيفون 13 برو".

وأوضحت "أبل" أنها استعانت بمخرج أفلام "أولد بوي" الكوري الشهير، بارك تشان ووك؛ لإنتاج أفلام قصيرة باستخدام هاتف "آيفون 13 برو" بالكامل.

وقالت أبل إنها ترغب من تلك المفاجأة في أن تُظهر قدرات هاتف "آيفون" الجديد في تصوير مقاطع الفيديو الاحترافية.

ويظهر فيلم أبل القصير بعنوان "الحياة ما هي إلا حلم"، ومدته 20 دقيقة فقط، ويندرج تحت فئة أفلام الخيال حول فنون القتال، وتم تصوير الفيلم بالكامل عن طريق هاتف "آيفون 13 برو"، وتم عرضه على قناة الشركة الأمريكية عبر "يوتيوب".

وأصدرت "أبل" أيضًا مقطعًا قصيرًا آخر يُظهر كواليس إنتاج الفيلم، وكيف استخدم المخرج هاتف "آيفون 13 برو" في إنتاجه بصورة دراماتيكية احترافية.

شركة أبل الأمريكية آيفون 13 برو

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"أبل" تطلق مفاجأة "كورية" تُظهر قدرات "آيفون 13 برو"
سبق

أطلقت شركة "أبل" الأمريكية مفاجأة جديدة عبر حسابها على موقع "يوتيوب"، وصفت بـ"المفاجأة" الكورية؛ لإظهار قدرات هاتفها الأحدث "آيفون 13 برو".

وأوضحت "أبل" أنها استعانت بمخرج أفلام "أولد بوي" الكوري الشهير، بارك تشان ووك؛ لإنتاج أفلام قصيرة باستخدام هاتف "آيفون 13 برو" بالكامل.

وقالت أبل إنها ترغب من تلك المفاجأة في أن تُظهر قدرات هاتف "آيفون" الجديد في تصوير مقاطع الفيديو الاحترافية.

ويظهر فيلم أبل القصير بعنوان "الحياة ما هي إلا حلم"، ومدته 20 دقيقة فقط، ويندرج تحت فئة أفلام الخيال حول فنون القتال، وتم تصوير الفيلم بالكامل عن طريق هاتف "آيفون 13 برو"، وتم عرضه على قناة الشركة الأمريكية عبر "يوتيوب".

وأصدرت "أبل" أيضًا مقطعًا قصيرًا آخر يُظهر كواليس إنتاج الفيلم، وكيف استخدم المخرج هاتف "آيفون 13 برو" في إنتاجه بصورة دراماتيكية احترافية.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
10:28 AM
اخر تعديل
20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
01:06 PM

"أبل" تطلق مفاجأة "كورية" تُظهر قدرات "آيفون 13 برو"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت شركة "أبل" الأمريكية مفاجأة جديدة عبر حسابها على موقع "يوتيوب"، وصفت بـ"المفاجأة" الكورية؛ لإظهار قدرات هاتفها الأحدث "آيفون 13 برو".

وأوضحت "أبل" أنها استعانت بمخرج أفلام "أولد بوي" الكوري الشهير، بارك تشان ووك؛ لإنتاج أفلام قصيرة باستخدام هاتف "آيفون 13 برو" بالكامل.

وقالت أبل إنها ترغب من تلك المفاجأة في أن تُظهر قدرات هاتف "آيفون" الجديد في تصوير مقاطع الفيديو الاحترافية.

ويظهر فيلم أبل القصير بعنوان "الحياة ما هي إلا حلم"، ومدته 20 دقيقة فقط، ويندرج تحت فئة أفلام الخيال حول فنون القتال، وتم تصوير الفيلم بالكامل عن طريق هاتف "آيفون 13 برو"، وتم عرضه على قناة الشركة الأمريكية عبر "يوتيوب".

وأصدرت "أبل" أيضًا مقطعًا قصيرًا آخر يُظهر كواليس إنتاج الفيلم، وكيف استخدم المخرج هاتف "آيفون 13 برو" في إنتاجه بصورة دراماتيكية احترافية.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,169
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,578
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,226
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,175

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