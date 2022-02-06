أعلنت "الماجدية ريزدنس"، المطور الرائد في تنفيذ الوحدات السكنية في السعودية مشاركتها في منتدى مستقبل العقار كراع استراتيجي. ويعقد منتدى مستقبل العقار تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الاستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل خلال الفترة من 22 الى 24 فبراير في الرياض، وبمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية، وخبراء التطوير العقاري ومستثمرين من داخل وخارج المملكة. وقال الرئيس التنفيذي لـ"الماجدية ريزدنس"، عبدالسلام الماجد: "تمر السوق العقارية في السعودية بتغيرات هيكلية، تقودها التشريعات الجديدة والخطط الحكومية لتنظيم القطاع، وتمكين المواطنين من توفير السكن المناسب وتعزيز جودة الحياة". وتابع "نثق بأن منتدى مستقبل العقار سيشكل منصة فعالة لكافة أصحاب المصلحة والمهتمين والمؤثرين بالسوق العقاري السعودي لتبادل وجهات النظر، والرؤى، والخبرات، والأفكار، بما يسهم في إثراء خبرات المشاركين وتحقيق استراتيجياتهم لخدمة وتطوير القطاع". ويمثل منتدى مستقبل العقار فرصة لمناقشة حاضر ومستقبل العقار، كما يسهم في الاطلاع على نتائج الدراسات المتعمقة للقطاع العقاري والأرقام المرتبطة بمعدلات الطلب على الإيجار والتملك ومصادر هذا الطلب في الداخل والخارج، وسيشارك فيه متحدثون من داخل وخارج المملكة. يذكر أن "الماجدية ريزيدنس" طورت حتى الآن نحو ما يبغ 850 مبنى تحتوي على 12 ألف شقة سكنية، ويعيش فيها ما يقارب الـ 40 ألف شخص.

"الماجدية ريزدنس" شريكًا استراتيجيًا لمنتدى "مستقبل العقار" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-06 أعلنت "الماجدية ريزدنس"، المطور الرائد في تنفيذ الوحدات السكنية في السعودية مشاركتها في منتدى مستقبل العقار كراع استراتيجي.

ويعقد منتدى مستقبل العقار تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الاستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل خلال الفترة من 22 الى 24 فبراير في الرياض، وبمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية، وخبراء التطوير العقاري ومستثمرين من داخل وخارج المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"الماجدية ريزدنس"، عبدالسلام الماجد: "تمر السوق العقارية في السعودية بتغيرات هيكلية، تقودها التشريعات الجديدة والخطط الحكومية لتنظيم القطاع، وتمكين المواطنين من توفير السكن المناسب وتعزيز جودة الحياة".

وتابع "نثق بأن منتدى مستقبل العقار سيشكل منصة فعالة لكافة أصحاب المصلحة والمهتمين والمؤثرين بالسوق العقاري السعودي لتبادل وجهات النظر، والرؤى، والخبرات، والأفكار، بما يسهم في إثراء خبرات المشاركين وتحقيق استراتيجياتهم لخدمة وتطوير القطاع".

ويمثل منتدى مستقبل العقار فرصة لمناقشة حاضر ومستقبل العقار، كما يسهم في الاطلاع على نتائج الدراسات المتعمقة للقطاع العقاري والأرقام المرتبطة بمعدلات الطلب على الإيجار والتملك ومصادر هذا الطلب في الداخل والخارج، وسيشارك فيه متحدثون من داخل وخارج المملكة.

يذكر أن "الماجدية ريزيدنس" طورت حتى الآن نحو ما يبغ 850 مبنى تحتوي على 12 ألف شقة سكنية، ويعيش فيها ما يقارب الـ 40 ألف شخص.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443 07:03 PM

اخر تعديل 06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443 09:19 PM

"الماجدية ريزدنس" شريكًا استراتيجيًا لمنتدى "مستقبل العقار" طورت 12 ألف شقة سكنية ويقام تحت رعاية وزير "البلدية والاسكان"





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أعلنت "الماجدية ريزدنس"، المطور الرائد في تنفيذ الوحدات السكنية في السعودية مشاركتها في منتدى مستقبل العقار كراع استراتيجي.

ويعقد منتدى مستقبل العقار تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الاستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل خلال الفترة من 22 الى 24 فبراير في الرياض، وبمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية، وخبراء التطوير العقاري ومستثمرين من داخل وخارج المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"الماجدية ريزدنس"، عبدالسلام الماجد: "تمر السوق العقارية في السعودية بتغيرات هيكلية، تقودها التشريعات الجديدة والخطط الحكومية لتنظيم القطاع، وتمكين المواطنين من توفير السكن المناسب وتعزيز جودة الحياة".

وتابع "نثق بأن منتدى مستقبل العقار سيشكل منصة فعالة لكافة أصحاب المصلحة والمهتمين والمؤثرين بالسوق العقاري السعودي لتبادل وجهات النظر، والرؤى، والخبرات، والأفكار، بما يسهم في إثراء خبرات المشاركين وتحقيق استراتيجياتهم لخدمة وتطوير القطاع".

ويمثل منتدى مستقبل العقار فرصة لمناقشة حاضر ومستقبل العقار، كما يسهم في الاطلاع على نتائج الدراسات المتعمقة للقطاع العقاري والأرقام المرتبطة بمعدلات الطلب على الإيجار والتملك ومصادر هذا الطلب في الداخل والخارج، وسيشارك فيه متحدثون من داخل وخارج المملكة.

يذكر أن "الماجدية ريزيدنس" طورت حتى الآن نحو ما يبغ 850 مبنى تحتوي على 12 ألف شقة سكنية، ويعيش فيها ما يقارب الـ 40 ألف شخص.