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سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية

عبر تغريدة على "تويتر" مؤكدًا أنها تشكل في المقابل تحديًا للمجتمع الدولي

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا الدكتور خالد الجندان أن مبادرة حل الأزمة اليمنية التي أعلنتها المملكة اليوم تضع جماعة الحوثي على المحك من حيث مدى جديتهم وصدق نواياهم لإخراج اليمن من واقعه المرير.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بتويتر تزامنًا مع إعلان المملكة للمبادرة لحل الأزمة اليمنية، بيّن أنها تشكل في المقابل تحديًا للمجتمع الدولي لدفع الأمور في الاتجاه الذي يحقق بنود المبادرة بما في ذلك المسؤولية الملقاة على مجلس الأمن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية
سبق

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا الدكتور خالد الجندان أن مبادرة حل الأزمة اليمنية التي أعلنتها المملكة اليوم تضع جماعة الحوثي على المحك من حيث مدى جديتهم وصدق نواياهم لإخراج اليمن من واقعه المرير.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بتويتر تزامنًا مع إعلان المملكة للمبادرة لحل الأزمة اليمنية، بيّن أنها تشكل في المقابل تحديًا للمجتمع الدولي لدفع الأمور في الاتجاه الذي يحقق بنود المبادرة بما في ذلك المسؤولية الملقاة على مجلس الأمن.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
02:03 AM

سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية

عبر تغريدة على "تويتر" مؤكدًا أنها تشكل في المقابل تحديًا للمجتمع الدولي

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
13
4,044

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا الدكتور خالد الجندان أن مبادرة حل الأزمة اليمنية التي أعلنتها المملكة اليوم تضع جماعة الحوثي على المحك من حيث مدى جديتهم وصدق نواياهم لإخراج اليمن من واقعه المرير.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بتويتر تزامنًا مع إعلان المملكة للمبادرة لحل الأزمة اليمنية، بيّن أنها تشكل في المقابل تحديًا للمجتمع الدولي لدفع الأمور في الاتجاه الذي يحقق بنود المبادرة بما في ذلك المسؤولية الملقاة على مجلس الأمن.

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