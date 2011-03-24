سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية

عبر تغريدة على "تويتر" مؤكدًا أنها تشكل في المقابل تحديًا للمجتمع الدولي

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا الدكتور خالد الجندان أن مبادرة حل الأزمة اليمنية التي أعلنتها المملكة اليوم تضع جماعة الحوثي على المحك من حيث مدى جديتهم وصدق نواياهم لإخراج اليمن من واقعه المرير.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بتويتر تزامنًا مع إعلان المملكة للمبادرة لحل الأزمة اليمنية، بيّن أنها تشكل في المقابل تحديًا للمجتمع الدولي لدفع الأمور في الاتجاه الذي يحقق بنود المبادرة بما في ذلك المسؤولية الملقاة على مجلس الأمن.