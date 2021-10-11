حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عسير.. و"الأرصاد" ينبّه
المركز الوطني: تشمل محافظات عدة وتتواصل حتى الساعة الـ 7 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عسير.. و"الأرصاد" ينبّه
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-10-11
نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
11:40 AM
حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عسير.. و"الأرصاد" ينبّه
المركز الوطني: تشمل محافظات عدة وتتواصل حتى الساعة الـ 7 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.