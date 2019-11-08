جدة.. فطنة سائق تطيح بـ"راكب مزور" مطلوب.. و"الدوريات" تضبطه

أبلغ "الدوريات" بعد اشتباهه في العملة المدفوعة

قادت فطنة قائد مركبة من برنامج "أوبر" إلى الإطاحة بشخص من الجنسية المصرية ركب معه لإيصاله إلى جهة ما، والذي سبق صدور أمر قبض عليه بسبب تزويره العملة، وذلك بعد الاشتباه في مبلغ أجرة التوصيل، فيما ألقت الدوريات الأمنية القبض على الراكب المزور.

وبحسب معلومات "سبق"، فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغاً من مواطن أفاد فيه بأن شخصاً مصري الجنسية ركب معه في مشوار داخل طرقات جدة عن طريق برنامج "أوبر"، وعند دفع الحساب اشتبه في العملة المدفوعة له.

وبانتقال دوريات الأمن لموقع البلاغ، جرى التأكد من الحالة، وبعد الاستفسار اتضح أن على الراكب أمر قبض بسبب تزوير عملة تقيدت عليه بشرطة جدة.

وأضافت المصادر أنه تم إعداد محضر بالواقعة، والتحفظ على الراكب، ولازالت التحقيقات جارية من قبل الشرطة تمهيداً لإحالة ملف القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص.