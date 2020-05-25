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ماليزيا تسجل 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة: عدد الوفيات ظل دون تغيير عند 115

سجلت ماليزيا 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الاثنين، معظمها لأجانب محتجزين في مراكز للمهاجرين، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 7417.

ووفق رويترز قالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات ظل دون تغيير عند 115.

ماليزيا فيروس كورونا الجديد

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ماليزيا تسجل 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت ماليزيا 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الاثنين، معظمها لأجانب محتجزين في مراكز للمهاجرين، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 7417.

ووفق رويترز قالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات ظل دون تغيير عند 115.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
01:54 PM

ماليزيا تسجل 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة: عدد الوفيات ظل دون تغيير عند 115

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت ماليزيا 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الاثنين، معظمها لأجانب محتجزين في مراكز للمهاجرين، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 7417.

ووفق رويترز قالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات ظل دون تغيير عند 115.

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