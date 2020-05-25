ماليزيا تسجل 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة: عدد الوفيات ظل دون تغيير عند 115

سجلت ماليزيا 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الاثنين، معظمها لأجانب محتجزين في مراكز للمهاجرين، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 7417.

ووفق رويترز قالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات ظل دون تغيير عند 115.