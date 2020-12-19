النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 158 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 149 خلال الـ24 ساعة الماضية

"المياه الوطنية" و"كاوست" توقعان مذكرة تفاهم للبحث العلمي

في مجالات تقنيات المعالجة الصحية وخفض تكاليف الطاقة

وقعت شركة المياه الوطنية، مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) مؤخرًا، مذكرة تفاهم للتعاون ونقل المعرفة في برامج بحثية تشمل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين في مجالات تقنيات المعالجة الصحية.
وقع مذكرة التفاهم كلٌ من نائب الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية للمشاريع والخدمات الفنية المهندس منصور بن محمد أبوثنين، ونائب رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الدكتور دونال برادلي .
وأوضح المهندس أبوثنين، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار جهود الشركة الرامية إلى حماية الصحة العامة والبيئة، ومسؤوليتها المجتمعية، وشراكتها وتعاونها مع جميع الجهات البحثية والعلمية في هذا الخصوص، وفي كل ما من شأنه رفع كفاءة الخدمات وتحسينها، وتطوير أنظمة تنقيات المعالجة الصحية.
وبين أن مذكرة التفاهم تضمنت خفض استهلاك الطاقة، وإنتاج الوقود الحيوي من المعالجة الصحية، وإيجاد بدائل المعالجة الصحية بالأنظمة اللامركزية، وخدمة التجمعات السكانية الصغيرة، والعمل على استخدام التقنيات الحديثة لتحسين جودة المياه المعالجة وإعادة استخدامها، وتقليل نسبة الرجيع"، مؤكدًا أن مذكرة التفاهم ستسهم في نقل المعرفة، ومواكبة التقنيات الحديثة وتوطينها، وفتح آفاق بحثية في مجالات متقدمة مثل التقنيات متناهية الصغر والذكاء الاصطناعي.

ولفت أبوثنين النظر إلى أن مذكرة التفاهم تدل على أن المملكة لديها مؤسسات وطنية مميزة يمكن الاستفادة منها في تطوير القطاعات الخدمية، وأنها ستفتح آفاقًا بحثية واسعةً خصوصًا في قطاعي المياه والخدمات البيئية.

شركة المياه الوطنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المياه الوطنية" و"كاوست" توقعان مذكرة تفاهم للبحث العلمي
سبق

وقعت شركة المياه الوطنية، مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) مؤخرًا، مذكرة تفاهم للتعاون ونقل المعرفة في برامج بحثية تشمل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين في مجالات تقنيات المعالجة الصحية.
وقع مذكرة التفاهم كلٌ من نائب الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية للمشاريع والخدمات الفنية المهندس منصور بن محمد أبوثنين، ونائب رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الدكتور دونال برادلي .
وأوضح المهندس أبوثنين، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار جهود الشركة الرامية إلى حماية الصحة العامة والبيئة، ومسؤوليتها المجتمعية، وشراكتها وتعاونها مع جميع الجهات البحثية والعلمية في هذا الخصوص، وفي كل ما من شأنه رفع كفاءة الخدمات وتحسينها، وتطوير أنظمة تنقيات المعالجة الصحية.
وبين أن مذكرة التفاهم تضمنت خفض استهلاك الطاقة، وإنتاج الوقود الحيوي من المعالجة الصحية، وإيجاد بدائل المعالجة الصحية بالأنظمة اللامركزية، وخدمة التجمعات السكانية الصغيرة، والعمل على استخدام التقنيات الحديثة لتحسين جودة المياه المعالجة وإعادة استخدامها، وتقليل نسبة الرجيع"، مؤكدًا أن مذكرة التفاهم ستسهم في نقل المعرفة، ومواكبة التقنيات الحديثة وتوطينها، وفتح آفاق بحثية في مجالات متقدمة مثل التقنيات متناهية الصغر والذكاء الاصطناعي.

ولفت أبوثنين النظر إلى أن مذكرة التفاهم تدل على أن المملكة لديها مؤسسات وطنية مميزة يمكن الاستفادة منها في تطوير القطاعات الخدمية، وأنها ستفتح آفاقًا بحثية واسعةً خصوصًا في قطاعي المياه والخدمات البيئية.

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442
04:16 PM

"المياه الوطنية" و"كاوست" توقعان مذكرة تفاهم للبحث العلمي

في مجالات تقنيات المعالجة الصحية وخفض تكاليف الطاقة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
18

وقعت شركة المياه الوطنية، مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) مؤخرًا، مذكرة تفاهم للتعاون ونقل المعرفة في برامج بحثية تشمل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين في مجالات تقنيات المعالجة الصحية.
وقع مذكرة التفاهم كلٌ من نائب الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية للمشاريع والخدمات الفنية المهندس منصور بن محمد أبوثنين، ونائب رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الدكتور دونال برادلي .
وأوضح المهندس أبوثنين، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار جهود الشركة الرامية إلى حماية الصحة العامة والبيئة، ومسؤوليتها المجتمعية، وشراكتها وتعاونها مع جميع الجهات البحثية والعلمية في هذا الخصوص، وفي كل ما من شأنه رفع كفاءة الخدمات وتحسينها، وتطوير أنظمة تنقيات المعالجة الصحية.
وبين أن مذكرة التفاهم تضمنت خفض استهلاك الطاقة، وإنتاج الوقود الحيوي من المعالجة الصحية، وإيجاد بدائل المعالجة الصحية بالأنظمة اللامركزية، وخدمة التجمعات السكانية الصغيرة، والعمل على استخدام التقنيات الحديثة لتحسين جودة المياه المعالجة وإعادة استخدامها، وتقليل نسبة الرجيع"، مؤكدًا أن مذكرة التفاهم ستسهم في نقل المعرفة، ومواكبة التقنيات الحديثة وتوطينها، وفتح آفاق بحثية في مجالات متقدمة مثل التقنيات متناهية الصغر والذكاء الاصطناعي.

ولفت أبوثنين النظر إلى أن مذكرة التفاهم تدل على أن المملكة لديها مؤسسات وطنية مميزة يمكن الاستفادة منها في تطوير القطاعات الخدمية، وأنها ستفتح آفاقًا بحثية واسعةً خصوصًا في قطاعي المياه والخدمات البيئية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,683
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,620
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,691
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,141

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة