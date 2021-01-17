التعادل السلبي سيد الموقف في قمة ليفربول ومانشستر يونايتد

حسم التعادل السلبي مواجهة القمة بين ليفربول وضيفه مانشستر يونايتد اليوم الأحد والتي أقيمت على ملعب الأنفيلد معقل ليفربول لحساب الجولة 19 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وكان حامل اللقب ليفربول الأفضل من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي في أغلب فترات المباراة، لكنه أخفق في ترجمة تفوقه إلى أهداف.

كما أخفق مانشستر يونايتد في استغلال عدد من الفرص التهديفية الحقيقية التي أتيحت أمامه، لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي ويخرج كل فريق بنقطة واحدة.

وحافظ مانشستر يونايتد على انفراده بالصدارة رافعا رصيده إلى 37 نقطة بفارق نقطتين أمام ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، كما رفع ليفربول رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة أمام توتنهام الذي تغلب على شيفيلد يونايتد 3-1 في وقت سابق اليوم.