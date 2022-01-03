رالي داكار .. إلغاء مرحلة اليوم في فئة "الكلاسيكي" نتيجةً للأمطار الغزيرة

يسلك دربًا مختلفًا عن الرالي التنافسي ويمر بمناطق يتعذَّر المرور عبرها الآن

قرَّر منظمو رالي داكار إلغاء مرحلة اليوم في فئة 'رالي داكار الكلاسيكي' نتيجةً للأمطار الغزيرة أمس. علمًا بأن مسار هذه الفئة يسلك دربًا مختلفًا لرالي داكار التنافسي، حيث يمر بمناطق يتعذَّر المرور عبرها الآن.

سينطلق المُشاركون في الفئة الكلاسيكية في مواكب يتألف كل واحدٍ من 15 مركبة يُرافقها فريق المُنظمين إلى الطريق العام، حيث سيتوجهون مُباشرةً إلى مُخيَّم المبيت في القيصومة، على أن تنضم بقية قافلة الرالي إليهم ليلًا.

وشهد الرالي انطلاقة فئة الشاحنات حيث بدأ رُباعي فريق 'كاماز' المؤلف من السائقين الروس دميتري سوتنيكوف وإدوارد نقولاييف وأنطون شيبالوف وأندري كارجينوف، المرحلة الخاصة الثانية وسينطلق السائق التشيكي أليش لوبرايس، الذي تمكَّن من إنهاء مرحلة أمس في المركز الثالث، من المركز الخامس، إثر تلقيه عُقوبة زمنية مقدارها 15 دقيقة بعد نهاية المرحلة الخاصة الأول.

وفي فئة الدراجة الرباعية لا يزال الدرّاج مانيول أندوخار الأسرع في فئة 'اكوادز' بعد اجتياز 118 كيلومترًا من المرحلة الخاصة، يتبعه الدرّاج أليكساندر جيرود بفارق 3:30 دقيقة، ويحتل الدرّاج بابلو كوبيتّي المركز الثالث بفارق أكثر من خمس دقائق عن مانويل، وتقدَّم لايسفيداس كانشيوس، الفائز بمرحلة أمس، للمركز الرابع.

وفي الدراجة النارية تمكَن الدرّاج خوان باريدا من الصعود لصدارة فئة الدرّاجات النارية بعد اجتياز 165 كيلومترًا من المرحلة الخاصة، تقدَّم خوان على روي غونسالفيس، الذي يحتل حاليًا المركز الثاني بفارق 1:35 دقيقة عن خوان، يتبعه سكايلر هاوس وماتياس والكنر، وتمكن كيفن بينافيدس من التقدم للمركز الخامس، متأخرًا بفارق 3:24 دقيقة عن خوان.

ويعد سباق رالي داكار السعودية 2022م امتداداً للنسخ السابقة من الرالي الـ44، وهي النسخة الثالثة على التوالي التي تستضيفها المملكة، بعد أن استضافت نسختَي 2020 و2021، كما يُعد الحدث الأكبر في عالم رياضة المحركات، حيث استقطبت النسخة هذا العام أكثر من (650) مشاركاً يمثلون (70) جنسية من مختلف أنحاء العالم، ما يجعلها النسخة الأكبر من حيث المشاركة في تاريخ الرالي.