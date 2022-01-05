"الصحة" تعلن: تقليص فترة التعافي من كورونا للمحصنين 7 أيام و10 لغير المحصنين
أكدت على المبادرة بأخذ الجرعة المستحقة
أعلنت وزارة الصحة تقليص فترة التعافي من كورونا للمحصنين 7 أيام، و10 أيام لغير المحصنين، ويتم تحديث الحالة في تطبيق "توكلنا".
وقالت "الصحة" عبر حسابها في "تويتر": "تحديث على فترة التعافي للمصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) الخاصة بالمحصن وغير المحصن، مع التأكيد على المبادرة بأخذ الجرعة المستحقة؛ وقايةً من أعراض الإصابة الشديدة بإذن الله".
"الصحة" تعلن: تقليص فترة التعافي من كورونا للمحصنين 7 أيام و10 لغير المحصنين
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2022-01-05
أعلنت وزارة الصحة تقليص فترة التعافي من كورونا للمحصنين 7 أيام، و10 أيام لغير المحصنين، ويتم تحديث الحالة في تطبيق "توكلنا".
وقالت "الصحة" عبر حسابها في "تويتر": "تحديث على فترة التعافي للمصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) الخاصة بالمحصن وغير المحصن، مع التأكيد على المبادرة بأخذ الجرعة المستحقة؛ وقايةً من أعراض الإصابة الشديدة بإذن الله".
05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
05:08 PM
اخر تعديل
05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
05:37 PM
"الصحة" تعلن: تقليص فترة التعافي من كورونا للمحصنين 7 أيام و10 لغير المحصنين
أعلنت وزارة الصحة تقليص فترة التعافي من كورونا للمحصنين 7 أيام، و10 أيام لغير المحصنين، ويتم تحديث الحالة في تطبيق "توكلنا".
وقالت "الصحة" عبر حسابها في "تويتر": "تحديث على فترة التعافي للمصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) الخاصة بالمحصن وغير المحصن، مع التأكيد على المبادرة بأخذ الجرعة المستحقة؛ وقايةً من أعراض الإصابة الشديدة بإذن الله".