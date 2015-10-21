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"الاتحاد" مهدّد بعدم المشاركة "الآسيوية" الموسم المقبل

بات نادي الاتحاد مهدّدًا بعدم المشاركة في البطولة الآسيوية الموسم المقبل على خلفية فشل الإدارة في الحصول على الرخصة الآسيوية.

وفشلت أندية الاتحاد والنصر والأهلي في الحصول على الرخصة الآسيوية التي تتيح للفرق المشاركة في الموسم المقبل.

وبحسب مصادر إعلامية: فإن نادي الاتحاد سيستأنف على قرار عدم حصوله على الرخصة السبت المقبل.

وفي حال فشل الاتحاد في الحصول على الرخصة ونجاح النصر في الحصول عليها فسيحل محل العميد في البطولة القادمة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الاتحاد" مهدّد بعدم المشاركة "الآسيوية" الموسم المقبل
سبق

بات نادي الاتحاد مهدّدًا بعدم المشاركة في البطولة الآسيوية الموسم المقبل على خلفية فشل الإدارة في الحصول على الرخصة الآسيوية.

وفشلت أندية الاتحاد والنصر والأهلي في الحصول على الرخصة الآسيوية التي تتيح للفرق المشاركة في الموسم المقبل.

وبحسب مصادر إعلامية: فإن نادي الاتحاد سيستأنف على قرار عدم حصوله على الرخصة السبت المقبل.

وفي حال فشل الاتحاد في الحصول على الرخصة ونجاح النصر في الحصول عليها فسيحل محل العميد في البطولة القادمة.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
05:41 PM

"الاتحاد" مهدّد بعدم المشاركة "الآسيوية" الموسم المقبل

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محمد السيّد - الرياض
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بات نادي الاتحاد مهدّدًا بعدم المشاركة في البطولة الآسيوية الموسم المقبل على خلفية فشل الإدارة في الحصول على الرخصة الآسيوية.

وفشلت أندية الاتحاد والنصر والأهلي في الحصول على الرخصة الآسيوية التي تتيح للفرق المشاركة في الموسم المقبل.

وبحسب مصادر إعلامية: فإن نادي الاتحاد سيستأنف على قرار عدم حصوله على الرخصة السبت المقبل.

وفي حال فشل الاتحاد في الحصول على الرخصة ونجاح النصر في الحصول عليها فسيحل محل العميد في البطولة القادمة.

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