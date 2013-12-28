النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا المتحور" يُرعب بريطانيا.. ومطالب بـ"إغلاق عام"

بات نحو 40٪ من سكان إنجلترا تحت القيود المشددة

حض علماء السلطات البريطانية على توسيع رقعة الإغلاق المشدد في البلاد، لكي يشملها كلها، لاحتواء تفشي السلالة الجديدة من وباء كورونا التي اجتازت الحدود ووصلت إلى العديد من دول العالم.

وكانت مناطق جنوب وشرق إنجلترا والعاصمة لندن، قد أخضعت في وقت سابق من ديسمبر الجاري للمرحلة الرابعة من الإغلاق.

وتُعرف هذه المرحلة بقيودها المشددة التي تعني إلزام المواطنين بالبقاء في منازلهم، وإقفال كل المؤسسات غير الضرورية مثل المطاعم والملاهي وغيرها.

وتخضع بقية البلاد لإغلاقات أشد وطأة، وبات نحو 40٪ من سكان إنجلترا تحت القيود المشددة، أي 24 مليون شخص، فيما بدأت إجراءات إغلاق عام في دخول حيز التنفيذ في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

وقال العلماء، حسب ما نقلته عنهم صحيفة "الغارديان" البريطانية، مساء الأحد: إن هناك حاجة إلى تدابير أكثر صرامة في الوقت الراهن.

وذكرت مجموعة العلماء التي تنتمي إلى مجموعة "ساغا" المستقلة، أن كافة الأراضي في إنجلترا يجب أن تخضع للإغلاق من المستوى الرابع، أي أن المتاجر غير الأساسية سيجري إغلاقها.

ووفق" سكاي نيوز" فإن القيود ينبغي أن تشمل السفر، داعين إلى اقتراح خطة طوارئ بشأن التعليم الآمن بحلول فبراير المقبل.

وتدعم هذه الفكرة نقابات المعلمين التي طالبت بالاستمرار في إغلاق المدارس، مع تزايد الأدلة على أن السلالة الجديدة تتفشى بين الأطفال.

وقال أستاذ الطب في جامعة إيست أنجليا، بول هانتر: إذا كانت السلالة الجديدة وراء التفشي الوباء بين فئة الأطفال فهذا مصدر قلق كبير.

وكانت بريطانيا قد أعلنت مطلع ديسمبر الجاري، اكتشاف سلالة جديدة، قالت إنها السبب وراء الطفرة في أعداد المصابين في البلاد، وسجلت عدد من الدول حول العالم إصابات بالسلالة الجديدة، بينها 3 دول عربية هي: سلطنة عمان ولبنان والأردن.

بريطانيا فيروس كورنا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"كورونا المتحور" يُرعب بريطانيا.. ومطالب بـ"إغلاق عام"
سبق

حض علماء السلطات البريطانية على توسيع رقعة الإغلاق المشدد في البلاد، لكي يشملها كلها، لاحتواء تفشي السلالة الجديدة من وباء كورونا التي اجتازت الحدود ووصلت إلى العديد من دول العالم.

وكانت مناطق جنوب وشرق إنجلترا والعاصمة لندن، قد أخضعت في وقت سابق من ديسمبر الجاري للمرحلة الرابعة من الإغلاق.

وتُعرف هذه المرحلة بقيودها المشددة التي تعني إلزام المواطنين بالبقاء في منازلهم، وإقفال كل المؤسسات غير الضرورية مثل المطاعم والملاهي وغيرها.

وتخضع بقية البلاد لإغلاقات أشد وطأة، وبات نحو 40٪ من سكان إنجلترا تحت القيود المشددة، أي 24 مليون شخص، فيما بدأت إجراءات إغلاق عام في دخول حيز التنفيذ في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

وقال العلماء، حسب ما نقلته عنهم صحيفة "الغارديان" البريطانية، مساء الأحد: إن هناك حاجة إلى تدابير أكثر صرامة في الوقت الراهن.

وذكرت مجموعة العلماء التي تنتمي إلى مجموعة "ساغا" المستقلة، أن كافة الأراضي في إنجلترا يجب أن تخضع للإغلاق من المستوى الرابع، أي أن المتاجر غير الأساسية سيجري إغلاقها.

ووفق" سكاي نيوز" فإن القيود ينبغي أن تشمل السفر، داعين إلى اقتراح خطة طوارئ بشأن التعليم الآمن بحلول فبراير المقبل.

وتدعم هذه الفكرة نقابات المعلمين التي طالبت بالاستمرار في إغلاق المدارس، مع تزايد الأدلة على أن السلالة الجديدة تتفشى بين الأطفال.

وقال أستاذ الطب في جامعة إيست أنجليا، بول هانتر: إذا كانت السلالة الجديدة وراء التفشي الوباء بين فئة الأطفال فهذا مصدر قلق كبير.

وكانت بريطانيا قد أعلنت مطلع ديسمبر الجاري، اكتشاف سلالة جديدة، قالت إنها السبب وراء الطفرة في أعداد المصابين في البلاد، وسجلت عدد من الدول حول العالم إصابات بالسلالة الجديدة، بينها 3 دول عربية هي: سلطنة عمان ولبنان والأردن.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
08:55 AM

"كورونا المتحور" يُرعب بريطانيا.. ومطالب بـ"إغلاق عام"

بات نحو 40٪ من سكان إنجلترا تحت القيود المشددة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,017

حض علماء السلطات البريطانية على توسيع رقعة الإغلاق المشدد في البلاد، لكي يشملها كلها، لاحتواء تفشي السلالة الجديدة من وباء كورونا التي اجتازت الحدود ووصلت إلى العديد من دول العالم.

وكانت مناطق جنوب وشرق إنجلترا والعاصمة لندن، قد أخضعت في وقت سابق من ديسمبر الجاري للمرحلة الرابعة من الإغلاق.

وتُعرف هذه المرحلة بقيودها المشددة التي تعني إلزام المواطنين بالبقاء في منازلهم، وإقفال كل المؤسسات غير الضرورية مثل المطاعم والملاهي وغيرها.

وتخضع بقية البلاد لإغلاقات أشد وطأة، وبات نحو 40٪ من سكان إنجلترا تحت القيود المشددة، أي 24 مليون شخص، فيما بدأت إجراءات إغلاق عام في دخول حيز التنفيذ في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

وقال العلماء، حسب ما نقلته عنهم صحيفة "الغارديان" البريطانية، مساء الأحد: إن هناك حاجة إلى تدابير أكثر صرامة في الوقت الراهن.

وذكرت مجموعة العلماء التي تنتمي إلى مجموعة "ساغا" المستقلة، أن كافة الأراضي في إنجلترا يجب أن تخضع للإغلاق من المستوى الرابع، أي أن المتاجر غير الأساسية سيجري إغلاقها.

ووفق" سكاي نيوز" فإن القيود ينبغي أن تشمل السفر، داعين إلى اقتراح خطة طوارئ بشأن التعليم الآمن بحلول فبراير المقبل.

وتدعم هذه الفكرة نقابات المعلمين التي طالبت بالاستمرار في إغلاق المدارس، مع تزايد الأدلة على أن السلالة الجديدة تتفشى بين الأطفال.

وقال أستاذ الطب في جامعة إيست أنجليا، بول هانتر: إذا كانت السلالة الجديدة وراء التفشي الوباء بين فئة الأطفال فهذا مصدر قلق كبير.

وكانت بريطانيا قد أعلنت مطلع ديسمبر الجاري، اكتشاف سلالة جديدة، قالت إنها السبب وراء الطفرة في أعداد المصابين في البلاد، وسجلت عدد من الدول حول العالم إصابات بالسلالة الجديدة، بينها 3 دول عربية هي: سلطنة عمان ولبنان والأردن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,883
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,727
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,047
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,359

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة