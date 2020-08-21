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هنا يمتزج الحزن بالفرح.. مشاهد من مغادرة الحجيج للأراضي المقدسة

من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة حيث هيّأت لهم كل الخدمات

امتزجت مشاعر الحجاج المغادرين للمدينة المنورة بالحزن والفرح، بعد قضائهم لعدة أيام زاروا خلالها المسجد النبوي، وأدوا الصلاة فيه، وتشرفوا بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما، إضافة إلى زيارة العديد من المساجد والمواقع الإسلامية والتاريخية، خلال مدة إقامتهم بطيبة الطيبة، لموسم ما بعد الحج.

وغادر عدد من الحجيج من مختلف الجنسيات المدينة المنورة، يوم أمس عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي؛ حيث هيأت لهم كامل وكل الخدمات اللازمة التي يتلقاها الحاج منذ لحظة وصوله للمطار وحتى صعوده للطائرة؛ وفق منظومة عمل لافتة دقيقة ومنظمة تقدّمها القطاعات الأمنية والمدنية والأهلية وشركات الخدمات المختلفة بكل جودة واحتراف.

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هنا يمتزج الحزن بالفرح.. مشاهد من مغادرة الحجيج للأراضي المقدسة
سبق

امتزجت مشاعر الحجاج المغادرين للمدينة المنورة بالحزن والفرح، بعد قضائهم لعدة أيام زاروا خلالها المسجد النبوي، وأدوا الصلاة فيه، وتشرفوا بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما، إضافة إلى زيارة العديد من المساجد والمواقع الإسلامية والتاريخية، خلال مدة إقامتهم بطيبة الطيبة، لموسم ما بعد الحج.

وغادر عدد من الحجيج من مختلف الجنسيات المدينة المنورة، يوم أمس عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي؛ حيث هيأت لهم كامل وكل الخدمات اللازمة التي يتلقاها الحاج منذ لحظة وصوله للمطار وحتى صعوده للطائرة؛ وفق منظومة عمل لافتة دقيقة ومنظمة تقدّمها القطاعات الأمنية والمدنية والأهلية وشركات الخدمات المختلفة بكل جودة واحتراف.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
03:15 PM

هنا يمتزج الحزن بالفرح.. مشاهد من مغادرة الحجيج للأراضي المقدسة

من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة حيث هيّأت لهم كل الخدمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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1,249

امتزجت مشاعر الحجاج المغادرين للمدينة المنورة بالحزن والفرح، بعد قضائهم لعدة أيام زاروا خلالها المسجد النبوي، وأدوا الصلاة فيه، وتشرفوا بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما، إضافة إلى زيارة العديد من المساجد والمواقع الإسلامية والتاريخية، خلال مدة إقامتهم بطيبة الطيبة، لموسم ما بعد الحج.

وغادر عدد من الحجيج من مختلف الجنسيات المدينة المنورة، يوم أمس عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي؛ حيث هيأت لهم كامل وكل الخدمات اللازمة التي يتلقاها الحاج منذ لحظة وصوله للمطار وحتى صعوده للطائرة؛ وفق منظومة عمل لافتة دقيقة ومنظمة تقدّمها القطاعات الأمنية والمدنية والأهلية وشركات الخدمات المختلفة بكل جودة واحتراف.

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