رسمياً .."حلبة كورنيش جدة" تتوسم بختم الاعتماد الرسمي لسباقات الفورمولا 1

"مايكل ماسي" يفقد الحلبة الجديدة وأجرى الفحص النهائي الشامل

تفقد مايكل ماسي مدير سباقات بطولة العالم للفورمولا 1 ومفوض السلامة، صباح اليوم، جاهزية حلبة كورنيش جدة عشية انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1، وذلك قبل مهر الحلبة الجديدة بختم الاعتماد قبيل ظهورها الأول في سباقات الفورمولا 1 خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.

وتضمنت عملية الفحص تقييم جودة مسار السباق والمناطق المحيطة به لضمان التأكد من ملاءمته للمواصفات الصارمة التي يفرضها الاتحادالدولي للسيارات قبل أن يعطي الحلبة التقييم "أ" وهو الأعلى في سلّم التصنيفات التي يمنحها لأرقى وأفضل الحلبات العالمية، ما يخوّلهااستضافة سباقات الفورمولا 1. وعقب الانتهاء من إجراء فحص شامل، أبدى ماسي انطباعاً إيجابياً عن الحلبة الجديدة.

وقال ماسي: "كانت الرحلة مذهلة لجميع المشاركين في جعل السباق الأول لجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 واقعاً ملموساً، وفي زياراتي المتعددة خلال الأشهر الأخيرة لمست وتيرة التقدم المحرز والذي كان استثنائياً. لقد اكتملت الحلبة نفسها الآن ووصلت إلى أعلى المستويات التي تتوافق مع التقييم "أ" للاتحاد الدولي للسيارات، وهو المعيار الذي يخولها لاستضافة سباق الجائزة الكبرى. وستوفر حلبة كورنيش جدة تحدياً جديداً للسائقين والفرق، وأتطلع إلى عطلة نهاية أسبوع أخرى مثيرة فيما نقترب من إسدال الستار على موسم الفورمولا 1 لعام2021".

بدوره، رحّب الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، بالنتائج الإيجابية للفحص النهائي اليوم، وقال سموه: "نحن سعداء بنتائج الفحص النهائي التي أجراها مايكل ماسي اليوم واعتماد حلبة كورنيش جدة رسمياً، الأمر الذي يعني أننا يمكننا الإعلان للعالم عن جاهزيتنا لسباق عطلة نهاية هذا الأسبوع في أحدث وأسرع حلبة شوارع في العالم. ومن شأن وصولنا لهذه المرحلة في غضون 8 أشهر فقط، أن يجسد جدارتنا باستضافة الحدث، ويؤكد الإنجاز الكبير الذي حققناه، والعمل الجاد والتفاني من قبل جميع موظفينا، والآن نتطلع إلى عطلة نهاية أسبوع لا تُنسى في جدة".

وتمكنت شركة رياضة المحركات السعودية من إكمال جميع الأعمال التحضيرية اللازمة لسباق الفورمولا 1 الأول على الإطلاق في المملكة العربية السعودية، وواصلت العمل بلا توقف لضمان تسابق أفضل السائقين في العالم على أسرع وأطول حلبة شوارع في العالم خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. وعلاوة على ذلك، يتمثل الإنجاز الأهم في إتمام هذا العمل الكبير في غضون 8 أشهر فقط، لتصبح بذلك أسرع حلبة تم بناؤها في تاريخ الفورمولا 1.

والجدير بالذكر أن جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2021، تسجّل حضورها الأول المميز على روزنامة الفورمولا 1 خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، وستشهد هذه الجولة الظهور الأول لأحدث حلبات السيارات في البطولة، حيث تشير التقديرات إلى وصول السائقين إلى معدلات سرعة تفوق 250 كم / ساعة، ما يجعلها أسرع حلبة شوارع في العالم، وضمن أسرع خمس حلبات في فورمولا 1.

وفي الواقع، من المتوقع أن تصل سرعات نجوم الفورمولا 1 إلى 322 كلم/ساعة عند الكبح لدخول المنعطف 27.

وتتألف حلبة كورنيش جدة من 27 منعطفاً وبطول 6.175 كلم، ما يجعلها ثاني أطول حلبة فورمولا 1 في الروزنامة الحالية، خلف حلبة سبافرانكورشان البلجيكية العريقة.

وعلاوة على ذلك، تم تخصيص 3 مناطق متتالية على الحلبة لاحتمالية تفعيل نظام تقليل قوة الجر في الجناح الخلفي لسيارات الفورمولا 1 "دي آر أس" خلال السباق، ما يضمن الكثير من فرص التجاوز للسائقين طوال السباق.

ومن المقرر أن يُقام السباق ليلاً وتحت الأضواء الكاشفة، ليُضفي أجواءً مذهلة وتجربة فريدة لعشاق الفورمولا1 خلال شهر ديسمبر الحالي.