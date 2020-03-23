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شاهد.. استمرار أعمال الصيانة والنظافة والتعقيم في مساجد عسير وجوامعها بعد إغلاقها

في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد والتصدي له

أكد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، الدكتور سعود بن عليبي الغامدي، أن الفرع يواصل العمل على تعقيم المساجد في جميع محافظات المنطقة ومراكزها.

وأوضح "الغامدي" أن ذلك يأتي من منطلق الخدمة التوعوية والإرشادية، والحرص على نشر الوعي بين أفراد المجتمع لتخفيف الضرر، والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف بأن أعمال الصيانة والنظافة لا تزال مستمرة في مساجد المنطقة وجوامعها بعد إغلاقها، وكذلك صيانة دورات المياه التابعة لها بعد الإغلاق. مشيرًا إلى أن الفرع يتلقى البلاغات الواردة، ويتابعها حتى الانتهاء منها.

وأوضح الدكتور الغامدي أن ذلك الإجراء يأتي امتدادًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السعودية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، والتصدي له.

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شاهد.. استمرار أعمال الصيانة والنظافة والتعقيم في مساجد عسير وجوامعها بعد إغلاقها
سبق

أكد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، الدكتور سعود بن عليبي الغامدي، أن الفرع يواصل العمل على تعقيم المساجد في جميع محافظات المنطقة ومراكزها.

وأوضح "الغامدي" أن ذلك يأتي من منطلق الخدمة التوعوية والإرشادية، والحرص على نشر الوعي بين أفراد المجتمع لتخفيف الضرر، والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف بأن أعمال الصيانة والنظافة لا تزال مستمرة في مساجد المنطقة وجوامعها بعد إغلاقها، وكذلك صيانة دورات المياه التابعة لها بعد الإغلاق. مشيرًا إلى أن الفرع يتلقى البلاغات الواردة، ويتابعها حتى الانتهاء منها.

وأوضح الدكتور الغامدي أن ذلك الإجراء يأتي امتدادًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السعودية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، والتصدي له.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
11:58 PM

شاهد.. استمرار أعمال الصيانة والنظافة والتعقيم في مساجد عسير وجوامعها بعد إغلاقها

في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد والتصدي له

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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أكد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، الدكتور سعود بن عليبي الغامدي، أن الفرع يواصل العمل على تعقيم المساجد في جميع محافظات المنطقة ومراكزها.

وأوضح "الغامدي" أن ذلك يأتي من منطلق الخدمة التوعوية والإرشادية، والحرص على نشر الوعي بين أفراد المجتمع لتخفيف الضرر، والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف بأن أعمال الصيانة والنظافة لا تزال مستمرة في مساجد المنطقة وجوامعها بعد إغلاقها، وكذلك صيانة دورات المياه التابعة لها بعد الإغلاق. مشيرًا إلى أن الفرع يتلقى البلاغات الواردة، ويتابعها حتى الانتهاء منها.

وأوضح الدكتور الغامدي أن ذلك الإجراء يأتي امتدادًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السعودية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، والتصدي له.

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