النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد" كاشفة مخرجات النموذج العددي WRF: أمطار على معظم المناطق

توقّعت تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات والضباب خلال الليل والصباح

قالت الهيئة العامة للأرصاد، إن مخرجات النموذج العددي WRF توضح احتمال هطول الأمطار على معظم مناطق #المملكة.

وفي وقت سابق، اليوم، توقعت الهيئة تأثر مناطق #الباحة ومرتفعات كل من: #مكة_المكرّمة و #عسير و #جازان و #المدينة_المنوّرة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة.

وواصلت الهيئة وعبر نظام الإنذار المبكر تنبيهاتها لمناطق عدة، فيما كانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: تبوك, المدينة المنوّرة, حائل، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الجوف, القصيم, الشرقية، في حين يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد حتى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، كما يتكوَّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وشرق المملكة.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد" كاشفة مخرجات النموذج العددي WRF: أمطار على معظم المناطق
سبق

قالت الهيئة العامة للأرصاد، إن مخرجات النموذج العددي WRF توضح احتمال هطول الأمطار على معظم مناطق #المملكة.

وفي وقت سابق، اليوم، توقعت الهيئة تأثر مناطق #الباحة ومرتفعات كل من: #مكة_المكرّمة و #عسير و #جازان و #المدينة_المنوّرة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة.

وواصلت الهيئة وعبر نظام الإنذار المبكر تنبيهاتها لمناطق عدة، فيما كانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: تبوك, المدينة المنوّرة, حائل، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الجوف, القصيم, الشرقية، في حين يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد حتى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، كما يتكوَّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وشرق المملكة.

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
12:45 PM

"الأرصاد" كاشفة مخرجات النموذج العددي WRF: أمطار على معظم المناطق

توقّعت تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات والضباب خلال الليل والصباح

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
6,797

قالت الهيئة العامة للأرصاد، إن مخرجات النموذج العددي WRF توضح احتمال هطول الأمطار على معظم مناطق #المملكة.

وفي وقت سابق، اليوم، توقعت الهيئة تأثر مناطق #الباحة ومرتفعات كل من: #مكة_المكرّمة و #عسير و #جازان و #المدينة_المنوّرة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة.

وواصلت الهيئة وعبر نظام الإنذار المبكر تنبيهاتها لمناطق عدة، فيما كانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: تبوك, المدينة المنوّرة, حائل، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الجوف, القصيم, الشرقية، في حين يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد حتى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، كما يتكوَّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وشرق المملكة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,949
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,064
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,471
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,727

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة