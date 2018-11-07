وكيل محافظ الدرب يؤدي الصلاة على الشهيد "آل بن سلة" وينقل تعازي القيادة

استشهد في الحد الجنوبي بمنطقة نجران

أدى وكيل محافظ الدرب أحمد بن حجاب عتودي, وجموع المصلين، بعد صلاة عصر اليوم بجامع العنبري بمحافظة الدرب, صلاة الميت على الشهيد العريف محمد أحمد يحيى آل بن سلة -رحمه الله- أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة نجران.

وعقب الصلاة نقل وكيل محافظ الدرب تعازي القيادة لأسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه , مؤكدين بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.