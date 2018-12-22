طلاب الدراسات العليا بجامعة الطائف يناشدون بتحويل اختباراتهم إلى إلكترونية عن بعد

أبدوا تخوفهم من الارتفاع الملحوظ لحالات الإصابة بفيروس كورونا حالياً

ناشدَ طلاب وطالبات الدراسات العليا بجامعة الطائف، مدير الجامعة الأستاذ الدكتور يوسف عسيري، بإعادة النظر في تحويل الاختبارات إلى إلكترونية عن بعد، بعد صدور قرارها مؤخراً بأن تؤدى حضورية.

كما أبدوا تخوفهم من الارتفاع الملحوظ الذي تعلنه وزارة الصحة، والذي يشهده منحنى الإصابات بكورونا حالياً، وخوفاً من تفشي الفيروس في أوساط الجامعة، فهم يطمعون في تقدير مدير الجامعة لتلك الظروف، وأن يتم النظر في هذا القرار، ومراعاة ظروفهم، وأن تؤدى الاختبارات عن بُعد.