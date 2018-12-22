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طلاب الدراسات العليا بجامعة الطائف يناشدون بتحويل اختباراتهم إلى إلكترونية عن بعد

أبدوا تخوفهم من الارتفاع الملحوظ لحالات الإصابة بفيروس كورونا حالياً

ناشدَ طلاب وطالبات الدراسات العليا بجامعة الطائف، مدير الجامعة الأستاذ الدكتور يوسف عسيري، بإعادة النظر في تحويل الاختبارات إلى إلكترونية عن بعد، بعد صدور قرارها مؤخراً بأن تؤدى حضورية.

كما أبدوا تخوفهم من الارتفاع الملحوظ الذي تعلنه وزارة الصحة، والذي يشهده منحنى الإصابات بكورونا حالياً، وخوفاً من تفشي الفيروس في أوساط الجامعة، فهم يطمعون في تقدير مدير الجامعة لتلك الظروف، وأن يتم النظر في هذا القرار، ومراعاة ظروفهم، وأن تؤدى الاختبارات عن بُعد.

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طلاب الدراسات العليا بجامعة الطائف يناشدون بتحويل اختباراتهم إلى إلكترونية عن بعد
سبق

ناشدَ طلاب وطالبات الدراسات العليا بجامعة الطائف، مدير الجامعة الأستاذ الدكتور يوسف عسيري، بإعادة النظر في تحويل الاختبارات إلى إلكترونية عن بعد، بعد صدور قرارها مؤخراً بأن تؤدى حضورية.

كما أبدوا تخوفهم من الارتفاع الملحوظ الذي تعلنه وزارة الصحة، والذي يشهده منحنى الإصابات بكورونا حالياً، وخوفاً من تفشي الفيروس في أوساط الجامعة، فهم يطمعون في تقدير مدير الجامعة لتلك الظروف، وأن يتم النظر في هذا القرار، ومراعاة ظروفهم، وأن تؤدى الاختبارات عن بُعد.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
11:19 PM
اخر تعديل
22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
02:08 AM

طلاب الدراسات العليا بجامعة الطائف يناشدون بتحويل اختباراتهم إلى إلكترونية عن بعد

أبدوا تخوفهم من الارتفاع الملحوظ لحالات الإصابة بفيروس كورونا حالياً

A A A
فهد العتيبي - الطائف
5
1,441

ناشدَ طلاب وطالبات الدراسات العليا بجامعة الطائف، مدير الجامعة الأستاذ الدكتور يوسف عسيري، بإعادة النظر في تحويل الاختبارات إلى إلكترونية عن بعد، بعد صدور قرارها مؤخراً بأن تؤدى حضورية.

كما أبدوا تخوفهم من الارتفاع الملحوظ الذي تعلنه وزارة الصحة، والذي يشهده منحنى الإصابات بكورونا حالياً، وخوفاً من تفشي الفيروس في أوساط الجامعة، فهم يطمعون في تقدير مدير الجامعة لتلك الظروف، وأن يتم النظر في هذا القرار، ومراعاة ظروفهم، وأن تؤدى الاختبارات عن بُعد.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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13,765
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38 مليار ..

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