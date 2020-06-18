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"سبق" تكشف حقيقة فرض رسوم على السعوديين لدخول مصر

تناقلته مواقع إخبارية ومنصات تواصل

تداول العديد من مواقع التواصل، أن مصر فرضت رسم تأشيرة دخول على مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربي، اعتبارًا من اليوم الخميس، وأن وزير الداخلية المصرية قد أصدر قرارًا بتحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والكويت، وسلطنة عمان)، إضافة إلى قطر المطبق هذا الإجراء تجاه مواطنيها منذ 2017.

وأكدت المصادر لـ"سبق" عدم صحة هذه الأخبار، وعدم صدور أي قرار رسمي بهذا الخصوص، وأن إصدار مثل هذه القرارات له قنواته الرسمية، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

مصر

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

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"سبق" تكشف حقيقة فرض رسوم على السعوديين لدخول مصر
سبق

تداول العديد من مواقع التواصل، أن مصر فرضت رسم تأشيرة دخول على مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربي، اعتبارًا من اليوم الخميس، وأن وزير الداخلية المصرية قد أصدر قرارًا بتحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والكويت، وسلطنة عمان)، إضافة إلى قطر المطبق هذا الإجراء تجاه مواطنيها منذ 2017.

وأكدت المصادر لـ"سبق" عدم صحة هذه الأخبار، وعدم صدور أي قرار رسمي بهذا الخصوص، وأن إصدار مثل هذه القرارات له قنواته الرسمية، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
11:29 AM

"سبق" تكشف حقيقة فرض رسوم على السعوديين لدخول مصر

تناقلته مواقع إخبارية ومنصات تواصل

A A A
خالد خليل - الرياض
5
23,615

تداول العديد من مواقع التواصل، أن مصر فرضت رسم تأشيرة دخول على مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربي، اعتبارًا من اليوم الخميس، وأن وزير الداخلية المصرية قد أصدر قرارًا بتحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والكويت، وسلطنة عمان)، إضافة إلى قطر المطبق هذا الإجراء تجاه مواطنيها منذ 2017.

وأكدت المصادر لـ"سبق" عدم صحة هذه الأخبار، وعدم صدور أي قرار رسمي بهذا الخصوص، وأن إصدار مثل هذه القرارات له قنواته الرسمية، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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