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جدة.. الكلية التقنية الرقمية للبنات تطلق اليوم محطة الصوت الرقمي

للمساهمة في نشر الوعي بأهمية التدريب التقني والمهني والعمل بمجالاته

أطلقت الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة اليوم محطة بودكاست الصوت الرقمي التي سيتم نشر حلقاتها عبر الحسابات الرسمية للكلية بشبكات التواصل الاجتماعي (تويتر – انستغرام) وعلى قناة اليوتيوب, حيث تهدف هذه المبادرة للمساهمة في نشر الوعي بأهمية التدريب التقني والمهني والعمل بمجالاته المختلفة, إضافة لتوفير بيئة رقمية تفاعلية تدعم مشاركات المنسوبين والمتدربين وتحفزهم للتدريب والعمل بما يضمن الاستخدام الأمثل والفعال لشبكات وقنوات التواصل الاجتماعي تحقيقاً لرؤية ورسالة الكلية فيما يخص التحول الرقمي برؤية 2030, وتمكين المشاركة الإيجابية والفعالة للمجتمع بالمنصات الرقمية، وأطلقت أول برودكاست رقمي منسقة الاتصال المؤسسي بالكلية أ.صفاء السراج، حيث وضحت أهداف المبادرة والفئة المستهدفة وطريقة التسجيل، وأن المشاركة بالمرحلة الأولى متاحة لمنسوبي ومنسوبات التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة والتي تستمر لمدة 12 أسبوعاً, وتغطي المجالات المتعلقة بالتدريب التقني والمهني إضافة لنشر مواهب المشاركين والمشاركات وابتكاراتهم وأفكارهم المميزة. كما أشارت بأنه سيتم تقييم المرحلة في ختامها والعمل على تطوير المبادرة بناءً على نتائج التطبيق لإطلاقها بمرحلتها الثانية مع مطلع العام التدريبي القادم.

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جدة.. الكلية التقنية الرقمية للبنات تطلق اليوم محطة الصوت الرقمي
سبق

أطلقت الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة اليوم محطة بودكاست الصوت الرقمي التي سيتم نشر حلقاتها عبر الحسابات الرسمية للكلية بشبكات التواصل الاجتماعي (تويتر – انستغرام) وعلى قناة اليوتيوب, حيث تهدف هذه المبادرة للمساهمة في نشر الوعي بأهمية التدريب التقني والمهني والعمل بمجالاته المختلفة, إضافة لتوفير بيئة رقمية تفاعلية تدعم مشاركات المنسوبين والمتدربين وتحفزهم للتدريب والعمل بما يضمن الاستخدام الأمثل والفعال لشبكات وقنوات التواصل الاجتماعي تحقيقاً لرؤية ورسالة الكلية فيما يخص التحول الرقمي برؤية 2030, وتمكين المشاركة الإيجابية والفعالة للمجتمع بالمنصات الرقمية، وأطلقت أول برودكاست رقمي منسقة الاتصال المؤسسي بالكلية أ.صفاء السراج، حيث وضحت أهداف المبادرة والفئة المستهدفة وطريقة التسجيل، وأن المشاركة بالمرحلة الأولى متاحة لمنسوبي ومنسوبات التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة والتي تستمر لمدة 12 أسبوعاً, وتغطي المجالات المتعلقة بالتدريب التقني والمهني إضافة لنشر مواهب المشاركين والمشاركات وابتكاراتهم وأفكارهم المميزة. كما أشارت بأنه سيتم تقييم المرحلة في ختامها والعمل على تطوير المبادرة بناءً على نتائج التطبيق لإطلاقها بمرحلتها الثانية مع مطلع العام التدريبي القادم.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
03:28 PM

جدة.. الكلية التقنية الرقمية للبنات تطلق اليوم محطة الصوت الرقمي

للمساهمة في نشر الوعي بأهمية التدريب التقني والمهني والعمل بمجالاته

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أطلقت الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة اليوم محطة بودكاست الصوت الرقمي التي سيتم نشر حلقاتها عبر الحسابات الرسمية للكلية بشبكات التواصل الاجتماعي (تويتر – انستغرام) وعلى قناة اليوتيوب, حيث تهدف هذه المبادرة للمساهمة في نشر الوعي بأهمية التدريب التقني والمهني والعمل بمجالاته المختلفة, إضافة لتوفير بيئة رقمية تفاعلية تدعم مشاركات المنسوبين والمتدربين وتحفزهم للتدريب والعمل بما يضمن الاستخدام الأمثل والفعال لشبكات وقنوات التواصل الاجتماعي تحقيقاً لرؤية ورسالة الكلية فيما يخص التحول الرقمي برؤية 2030, وتمكين المشاركة الإيجابية والفعالة للمجتمع بالمنصات الرقمية، وأطلقت أول برودكاست رقمي منسقة الاتصال المؤسسي بالكلية أ.صفاء السراج، حيث وضحت أهداف المبادرة والفئة المستهدفة وطريقة التسجيل، وأن المشاركة بالمرحلة الأولى متاحة لمنسوبي ومنسوبات التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة والتي تستمر لمدة 12 أسبوعاً, وتغطي المجالات المتعلقة بالتدريب التقني والمهني إضافة لنشر مواهب المشاركين والمشاركات وابتكاراتهم وأفكارهم المميزة. كما أشارت بأنه سيتم تقييم المرحلة في ختامها والعمل على تطوير المبادرة بناءً على نتائج التطبيق لإطلاقها بمرحلتها الثانية مع مطلع العام التدريبي القادم.

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