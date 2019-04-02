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جولة تفتيشية لبلدية بارق تغلق مطعماً ومخبزاً و10 محلات مهنية

"البارقي": محاسبة المخالفين لحماية الغذاء ومعالجة التشوهات البصرية

نفذت صحة البيئة ببلدية محافظة بارق، جولة تفتيشية على المطاعم والمخابز ببارق ومركز ثلوث المنظر، حيث تم إغلاق مخبز ومطعم ومصادرة 50 لوحاً خشبياً تستخدم لعجين الخبز غير صالحة للاستخدام وظاهرة عليها علامات التلف.

أوضح ذلك رئيس بلدية بارق أحمد عوض البارقي، مبيناً أنه استمراراً لحملة "غذاؤكم أمانة"، تم تكليف قسم صحة البيئة برئاسة محمد الشهري بتنفيذ جولة تفتيشية على المطاعم والمخابز في اليومين الماضيين، وأسفرت الجهود عن إغلاق مخبز ومطعم بمركز ثلوث المنظر، ومصادرة ألواح خشبية تستخدم لعجين الخبز غير صالحة للاستخدام ورصد بعض المخالفات الصحية.


من جانب آخر، قام مراقبو القسم بجولة تفتيشية على المحلات المهنية ببارق وتم إغلاق 10 محلات لوجود تراخيص مزاولة النشاط منتهية ولرصد مخالفات أدت إلى التشوهات البصرية بالملصقات الدعائية والعرض خارج حدود المحل.

وأكد "البارقي" أنه سيتم محاسبة المخالفين حسب الأنظمة واللوائح لحماية غذاء المواطن والمقيم وجميع الأغذية التي تقدم لهم ولمعالجة التشوهات البصرية.

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جولة تفتيشية لبلدية بارق تغلق مطعماً ومخبزاً و10 محلات مهنية
سبق

نفذت صحة البيئة ببلدية محافظة بارق، جولة تفتيشية على المطاعم والمخابز ببارق ومركز ثلوث المنظر، حيث تم إغلاق مخبز ومطعم ومصادرة 50 لوحاً خشبياً تستخدم لعجين الخبز غير صالحة للاستخدام وظاهرة عليها علامات التلف.

أوضح ذلك رئيس بلدية بارق أحمد عوض البارقي، مبيناً أنه استمراراً لحملة "غذاؤكم أمانة"، تم تكليف قسم صحة البيئة برئاسة محمد الشهري بتنفيذ جولة تفتيشية على المطاعم والمخابز في اليومين الماضيين، وأسفرت الجهود عن إغلاق مخبز ومطعم بمركز ثلوث المنظر، ومصادرة ألواح خشبية تستخدم لعجين الخبز غير صالحة للاستخدام ورصد بعض المخالفات الصحية.


من جانب آخر، قام مراقبو القسم بجولة تفتيشية على المحلات المهنية ببارق وتم إغلاق 10 محلات لوجود تراخيص مزاولة النشاط منتهية ولرصد مخالفات أدت إلى التشوهات البصرية بالملصقات الدعائية والعرض خارج حدود المحل.

وأكد "البارقي" أنه سيتم محاسبة المخالفين حسب الأنظمة واللوائح لحماية غذاء المواطن والمقيم وجميع الأغذية التي تقدم لهم ولمعالجة التشوهات البصرية.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
12:25 AM

جولة تفتيشية لبلدية بارق تغلق مطعماً ومخبزاً و10 محلات مهنية

"البارقي": محاسبة المخالفين لحماية الغذاء ومعالجة التشوهات البصرية

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عبدالعزيز الشهري - بارق
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1,747

نفذت صحة البيئة ببلدية محافظة بارق، جولة تفتيشية على المطاعم والمخابز ببارق ومركز ثلوث المنظر، حيث تم إغلاق مخبز ومطعم ومصادرة 50 لوحاً خشبياً تستخدم لعجين الخبز غير صالحة للاستخدام وظاهرة عليها علامات التلف.

أوضح ذلك رئيس بلدية بارق أحمد عوض البارقي، مبيناً أنه استمراراً لحملة "غذاؤكم أمانة"، تم تكليف قسم صحة البيئة برئاسة محمد الشهري بتنفيذ جولة تفتيشية على المطاعم والمخابز في اليومين الماضيين، وأسفرت الجهود عن إغلاق مخبز ومطعم بمركز ثلوث المنظر، ومصادرة ألواح خشبية تستخدم لعجين الخبز غير صالحة للاستخدام ورصد بعض المخالفات الصحية.


من جانب آخر، قام مراقبو القسم بجولة تفتيشية على المحلات المهنية ببارق وتم إغلاق 10 محلات لوجود تراخيص مزاولة النشاط منتهية ولرصد مخالفات أدت إلى التشوهات البصرية بالملصقات الدعائية والعرض خارج حدود المحل.

وأكد "البارقي" أنه سيتم محاسبة المخالفين حسب الأنظمة واللوائح لحماية غذاء المواطن والمقيم وجميع الأغذية التي تقدم لهم ولمعالجة التشوهات البصرية.

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