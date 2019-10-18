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"هيئة الرياضة" تعلن إعادة "جائزة الأمير فيصل بن فهد"

لتعزيز الجوانب البحثية.. وفتح المجال لتصبح "عالمية"

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن إعادة جائزة الأمير فيصل بن فهد الدولية للبحوث الرياضية.

وأكدت الهيئة أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس الإدارة، أصدر قراراً يقضي بإعادة الجائزة التي تسعى لتعزيز الجوانب البحثية في الرياضة وشؤونها وجميع الجوانب المتعلقة بها، مع فتح المجال لتصبح الجائزة عالمية.

وسيعقد مؤتمر صحفي الثلاثاء القادم في "مدينة الجوائز العالمية" موناكو الفرنسية، بحضور شخصيات رياضية وأكاديمية من عدة دول.

ويشهد المؤتمر الإعلان عن جميع تفاصيل الجائزة، بعد إعادة تشكيل هويتها بما يتوافق مع النهضة الكبيرة التي تشهدها الرياضة السعودية والعالمية؛ حيث سيتولى معهد إعداد القادة الإشراف على الجائزة في مرحلتها القادمة.

وكانت جائزة الأمير فيصل بن فهد الدولية للبحوث الرياضية، بدأت في عام 1983، عندما أطلقها حينها مؤسسها الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز لتطوير وإثراء الرياضة العالمية، كجائزة تعنى بالبحوث الرياضية، والهادفة إلى تمكين الباحثين والعلماء والمفكرين المهتمين بالمجال الرياضي من إعداد بحوث علمية لتطوير الرياضة.

الهيئة العامة للرياضة جائزة الأمير فيصل بن فهد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"هيئة الرياضة" تعلن إعادة "جائزة الأمير فيصل بن فهد"
سبق

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن إعادة جائزة الأمير فيصل بن فهد الدولية للبحوث الرياضية.

وأكدت الهيئة أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس الإدارة، أصدر قراراً يقضي بإعادة الجائزة التي تسعى لتعزيز الجوانب البحثية في الرياضة وشؤونها وجميع الجوانب المتعلقة بها، مع فتح المجال لتصبح الجائزة عالمية.

وسيعقد مؤتمر صحفي الثلاثاء القادم في "مدينة الجوائز العالمية" موناكو الفرنسية، بحضور شخصيات رياضية وأكاديمية من عدة دول.

ويشهد المؤتمر الإعلان عن جميع تفاصيل الجائزة، بعد إعادة تشكيل هويتها بما يتوافق مع النهضة الكبيرة التي تشهدها الرياضة السعودية والعالمية؛ حيث سيتولى معهد إعداد القادة الإشراف على الجائزة في مرحلتها القادمة.

وكانت جائزة الأمير فيصل بن فهد الدولية للبحوث الرياضية، بدأت في عام 1983، عندما أطلقها حينها مؤسسها الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز لتطوير وإثراء الرياضة العالمية، كجائزة تعنى بالبحوث الرياضية، والهادفة إلى تمكين الباحثين والعلماء والمفكرين المهتمين بالمجال الرياضي من إعداد بحوث علمية لتطوير الرياضة.

18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
05:19 PM

"هيئة الرياضة" تعلن إعادة "جائزة الأمير فيصل بن فهد"

لتعزيز الجوانب البحثية.. وفتح المجال لتصبح "عالمية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن إعادة جائزة الأمير فيصل بن فهد الدولية للبحوث الرياضية.

وأكدت الهيئة أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس الإدارة، أصدر قراراً يقضي بإعادة الجائزة التي تسعى لتعزيز الجوانب البحثية في الرياضة وشؤونها وجميع الجوانب المتعلقة بها، مع فتح المجال لتصبح الجائزة عالمية.

وسيعقد مؤتمر صحفي الثلاثاء القادم في "مدينة الجوائز العالمية" موناكو الفرنسية، بحضور شخصيات رياضية وأكاديمية من عدة دول.

ويشهد المؤتمر الإعلان عن جميع تفاصيل الجائزة، بعد إعادة تشكيل هويتها بما يتوافق مع النهضة الكبيرة التي تشهدها الرياضة السعودية والعالمية؛ حيث سيتولى معهد إعداد القادة الإشراف على الجائزة في مرحلتها القادمة.

وكانت جائزة الأمير فيصل بن فهد الدولية للبحوث الرياضية، بدأت في عام 1983، عندما أطلقها حينها مؤسسها الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز لتطوير وإثراء الرياضة العالمية، كجائزة تعنى بالبحوث الرياضية، والهادفة إلى تمكين الباحثين والعلماء والمفكرين المهتمين بالمجال الرياضي من إعداد بحوث علمية لتطوير الرياضة.

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