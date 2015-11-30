الهطولات تزيّن أجواء الإثنين.. الحصيني: هذه مناطقها
قال: من خفيفة إلى شبه غزيرة وتستمر حتى صباح الغد
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أنه خلال الـ "36" ساعة القادمة من اليوم الإثنين 1442/4/15هـ، حتى صباح غد الثلاثاء، أمطار وديم متفاوت من مكان إلى آخر.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان والشرقية وشرق الشمالية وجنوب مكة المكرّمة وشرقها وشرق المدينة المنوّرة والكويت.
الباحث في الطقس
عبدالعزيز الحصيني
الهطولات تزيّن أجواء الإثنين.. الحصيني: هذه مناطقها
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-11-30
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أنه خلال الـ "36" ساعة القادمة من اليوم الإثنين 1442/4/15هـ، حتى صباح غد الثلاثاء، أمطار وديم متفاوت من مكان إلى آخر.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان والشرقية وشرق الشمالية وجنوب مكة المكرّمة وشرقها وشرق المدينة المنوّرة والكويت.
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
09:21 AM
الهطولات تزيّن أجواء الإثنين.. الحصيني: هذه مناطقها
قال: من خفيفة إلى شبه غزيرة وتستمر حتى صباح الغد
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أنه خلال الـ "36" ساعة القادمة من اليوم الإثنين 1442/4/15هـ، حتى صباح غد الثلاثاء، أمطار وديم متفاوت من مكان إلى آخر.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان والشرقية وشرق الشمالية وجنوب مكة المكرّمة وشرقها وشرق المدينة المنوّرة والكويت.