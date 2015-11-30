النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الهطولات تزيّن أجواء الإثنين.. الحصيني: هذه مناطقها

قال: من خفيفة إلى شبه غزيرة وتستمر حتى صباح الغد

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أنه خلال الـ "36" ساعة القادمة من اليوم الإثنين 1442/4/15هـ، حتى صباح غد الثلاثاء، أمطار وديم متفاوت من مكان إلى آخر.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان والشرقية وشرق الشمالية وجنوب مكة المكرّمة وشرقها وشرق المدينة المنوّرة والكويت.

الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الهطولات تزيّن أجواء الإثنين.. الحصيني: هذه مناطقها
سبق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أنه خلال الـ "36" ساعة القادمة من اليوم الإثنين 1442/4/15هـ، حتى صباح غد الثلاثاء، أمطار وديم متفاوت من مكان إلى آخر.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان والشرقية وشرق الشمالية وجنوب مكة المكرّمة وشرقها وشرق المدينة المنوّرة والكويت.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
09:21 AM

الهطولات تزيّن أجواء الإثنين.. الحصيني: هذه مناطقها

قال: من خفيفة إلى شبه غزيرة وتستمر حتى صباح الغد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,376

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أنه خلال الـ "36" ساعة القادمة من اليوم الإثنين 1442/4/15هـ، حتى صباح غد الثلاثاء، أمطار وديم متفاوت من مكان إلى آخر.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان والشرقية وشرق الشمالية وجنوب مكة المكرّمة وشرقها وشرق المدينة المنوّرة والكويت.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,212
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,306
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,935
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,670

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة